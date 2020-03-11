Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов влаштував бурхливу дискусію про те, як була створена Україна, показавши фейкову мапу

Соловйов показав у прямому ефірі пропагандистської телепрограми "Вечір з Володимиром Соловйовим",  фейкову мапу "розділеної" країни, на якій майже всі території названі "подарунками" російських правителів.

Володимир Соловйов

"Ось подивіться на це страшне минуле. Ось на цьому страшному минулому написано, хто Україні будь-яких земелек дав. Нічого не бентежить? Наша сутність - це Україна. Ми вам дали. Ви нам дали? Ось, будь ласка, територія України, хто що дав Україні: Володимир Ілліч Ленін - чимало, Йосип Віссаріонович Сталін - чимало", - зарозуміло зазначив пропагандист, коментуючи псевдоісторичну карту.

Випад пропагандиста розлютив українського громадського діяча Вадима Трюхана, і він запропонував Соловйову згадати про IX-X столітті, коли Київська Русь, яка є попередницею України була однією з наймогутніших держав світу, тоді як Москви ще навіть не існувало.

Популярні новини зараз

Зграї птахів раптово залишають Одеську область, фото: відомі причини

Рахунки українців заганяють в мінус: ПриватБанк пояснив, що відбувається

Козловський не втримався і розніс колишню після скасування весілля: "Не здивуюся, якщо вона..."

Списання грошей з карт: Приватбанк попередив українців, подробиці
Показати ще

Володимир Соловйов

Така відповідь не припала до вподоби ведучому, і він почав використовувати помилкові аргументи про те, що без нинішньої території Росії Київська Русь нібито була б мізерною. Крім того, він додав, що вона, мовляв, не мала нічого спільного з сучасною Україною, адже її заснували нормандці.

"У Київській Русі де хоч слово про Україну? Вони говорили українською чи ні?! Слово "Україна" коли з'явилося? Ще раз кажу - Київська Русь, а не Україна. Тому і Київ - наше місто, в якому ви тимчасово окупованому знаходитесь. Русь була, а українців не було", - резюмував Соловйов.

Нагадаємо, що Харламов нищівно розмазав пропагандиста Соловйова, з'явилося яскраве відео.

 

Як повідомляла Politeka, український мультфільм налякав до чортиків Скабєєву.

Також Politeka писала, пропагандист Соловйов викреслив Україну з історії, шалена заява потрапила на камеру.