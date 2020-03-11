Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов влаштував бурхливу дискусію про те, як була створена Україна, показавши фейкову мапу

Соловйов показав у прямому ефірі пропагандистської телепрограми "Вечір з Володимиром Соловйовим", фейкову мапу "розділеної" країни, на якій майже всі території названі "подарунками" російських правителів.

"Ось подивіться на це страшне минуле. Ось на цьому страшному минулому написано, хто Україні будь-яких земелек дав. Нічого не бентежить? Наша сутність - це Україна. Ми вам дали. Ви нам дали? Ось, будь ласка, територія України, хто що дав Україні: Володимир Ілліч Ленін - чимало, Йосип Віссаріонович Сталін - чимало", - зарозуміло зазначив пропагандист, коментуючи псевдоісторичну карту.

Випад пропагандиста розлютив українського громадського діяча Вадима Трюхана, і він запропонував Соловйову згадати про IX-X столітті, коли Київська Русь, яка є попередницею України була однією з наймогутніших держав світу, тоді як Москви ще навіть не існувало.

Така відповідь не припала до вподоби ведучому, і він почав використовувати помилкові аргументи про те, що без нинішньої території Росії Київська Русь нібито була б мізерною. Крім того, він додав, що вона, мовляв, не мала нічого спільного з сучасною Україною, адже її заснували нормандці.

"У Київській Русі де хоч слово про Україну? Вони говорили українською чи ні?! Слово "Україна" коли з'явилося? Ще раз кажу - Київська Русь, а не Україна. Тому і Київ - наше місто, в якому ви тимчасово окупованому знаходитесь. Русь була, а українців не було", - резюмував Соловйов.

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