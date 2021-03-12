Причины убийства Евгения Щербаня были чисто политические, поскольку он был председателем политсовета Либеральной партии.

Об этом сказал политический деятель Геннадий Москаль в эфире программы “Что дальше” на канале “Знай24”.

Геннадий Москаль отметил, что причины убийства Евгения Щербаня сугубо политические.

"Чисто политические ... Почему политические. Он был председателем политсовета Либеральной партии. Второе - Лазаренко видел себя президентом на следующих выборах. Какой был политический расклад - был Чорновил на западной Украине, была Днепропетровская община во главе с Лазаренко, и была Либеральная партия во главе с покойным Щербанем", - сказал Геннадий Москаль.

Он отметил, что в Донецкой и Луганской, а также Харьковской, Запорожской и Одесской областях было определенное количество избирателей, которые не пошли бы за выдвиженцем от западной Украины, а пошли бы за Щербанем.

Он подчеркнул, что два заказчика быть не может, и Евгения Щербаня заказал не Павел Лазаренко, что было доказано в суде.

По его словам, экономические причины могут быть только в том, что Евгений Щербань владел единственными энергетическими системами, что не позволяло Павлу Лазаренко также зарабатывать на этом деньги.

Как сообщала Politeka, Москаль прокомментировал ситуацию с наследством Евгения Щербаня.

Также Politeka сообщала, что Москаль заявил, что ВР должна принять некоторые законодательные акты для сотрудничества с США в выдаче Лазаренко Украине.