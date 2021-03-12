Вбивство Євгена Щербаня, відомого політика та донецького підприємця, було чи не найбільш резонансною трагедією 1990-х років. Нещодавній фільм «Спадкоємець» від «Громадського», у якому, до речі, задіяний старший син Щербаня на ім’я Євген, спровокував нове обговорення цього злочину майже через чверть століття.

Брат Євгена, Руслан, вважає несправедливою ситуацію, що батьків спадок дістався лише одному сину. Цю ситуацію у програмі «Що далі» на каналі «Знай24» прокоментував адвокат Геннадій Москаль, посилаючись на спадкове право.

Передусім Геннадій Москаль вказує на недостовірність зображення, яке подають телеканали «Громадське» і «24 канал»: мовляв, у них на фоні подій виступають фабрики, заводи та пароходи, а це не відповідає дійсності. «Всі фірми покійного Щербаня були купи-продай, купи-продай, купи і ще раз продай», - пояснює він.

Адвокат зазначає, що покійний Євген Щербань має трьох синів, а питання, чому ж два інші забуті, залишається відкритим.

Хоч вже й минуло достатньо часу з виходу фільму «Спадкоємець», більше як 4 місяці, жодне кримінальне провадження щодо цієї справи не почалося. «Нема кримінальних справ у Національної поліції, в НАБУ, в Державному бюро розслідувань, СБУ… Нема справ ні в господарських судах, ні в адміністративних, ні в рамках цивільного чи кримінального судочинства», - коментує він.

Тим не менш, наостанок Москаль розповідає, що подав уже 2 позови на телеканали «Громадське» і «24 канал».

Нагадуємо, Москаль назвав ім’я замовника Євгена Щербаня .