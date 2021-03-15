О проблемах украинской журналистики в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» рассказала главный редактор и учредитель портала «Известия в Украине» Янина Соколовская.

Редактор считает, что нашей стране необходима профессиональная журналистика. Сейчас СМИ очень часто используют понятия «дезинформация» и «фейк» в совершенно разных тематиках. Эти понятия тождественны, в них нет разницы.

«Что должен делать профессиональный журналист, например, в ситуации на Донбассе? Он должен опросить и одних, и других, встретиться с центристской структурой – ОБСЕ», - рассказывает она.

Соколовская говорит, что, если речь идет о конфликте на Донбассе, то там с обеих сторон поля боя есть военные. Непредвзятую информацию невозможно найти, потому что ее нет. Обе стороны говорят разные вещи: наша - о гибели людей, а другая - об убийствах. Обычно, обстреливают ночью. Миссия ОБСЕ в такое время уже не работает.

«Всё это, безусловно, трагедия, и здесь мы правды не доищемся. Где правда, а где истина? Правда у каждого своя, а истину никто не может найти. Вот в чём беда», - говорит Янина Соколовская.

Напоминаем, Снегирев рассказал о российских дезинформационных действиях .