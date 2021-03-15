Обновленный проект приказа Министерства инфраструктуры Украины «Об утверждении Порядка установления запрета эксплуатации грузовых вагонов на железнодорожном транспорте», которым предусматривается введение ограничения срока эксплуатации железнодорожных грузовых вагонов, все еще нуждается в доработке и не может быть принят в текущей редакции

Об этом идет речь в обращении Объединения “Укрметаллургпром” к Премьер-министру Денису Шмыгалю.

«По сравнению с первым вариантом Проекта, который был опубликован 12.10.2020 г., в текущем варианте были учтены некоторые замечания бизнеса – в частности, была удалена наиболее дискуссионная норма о ступенчатое уменьшение предельных нормативных сроков использования полувагонов и зерновозов, что могло привести к списанию 89 тыс. единиц вагонов всех типов и создало бы критический дефицит на рынке вагонов и, как следствие, могло повлечь существенное сокращение промышленного производства и уменьшения отчислений в Государственный бюджет. Однако инициативы, которые предложены в текущем проекте, все же содержат нормы, которые будут иметь негативное влияние на рынок железнодорожных перевозок и на экономику Украины. Поэтому Проект требует доработки и не может быть поддержан в текущей редакции», - говорится в обращении.

По словам экспертов Укрметаллургпром, одновременная запрет эксплуатации подвижного состава всех типов приведет к списанию более 42 тыс. единиц вагонов (с учетом вагонов с продленным сроком эксплуатации), что создаст значительный дефицит на рынке вагонов, особенно специализированных. «Требование о продлении срока службы вагонов только после проведения капитального ремонта грузового вагона с продлением срока службы (далее КРП) и только на 3 года является полностью неприемлемым. Отдельно следует отметить, что условие в Проекте приказа об обязательном продлении срока через КРП имеет дискриминационные признаки, ведь такие ремонты могут выполнять только специализированные предприятия со специальными разрешениями».

Отдельно Президент Укрметаллургпром Александр Каленков обратил внимание на тот факт, что текущая редакция делает экономически нецелесообразным продление срока вагонов.

«Объем ремонтных работ, которые проводятся при капитальном ремонте грузового вагона с продлением и при капитальном ремонте грузового вагона идентичны, что было неоднократно подтверждено представителями АО «Укрзализныця» и вагоноремонтных заводов. Стоимость таких ремонтов для полувагона составляет около 200 – 300 тыс. грн, поэтому проводить такие ремонты раз в 3 года нецелесообразно, ведь владельцы парка вагонов будут вынуждены тратить на плановые и капитальные ремонты значительные средства, которые невозможно покрыть доходами от вагонов за такой короткий промежуток времени. То есть, когда предлагают установить такой короткий промежуток времени между капитальными ремонтами, мы должны понимать, что, де-факто, имеют целью сделать продление срока вагонов экономически нецелесообразным, а тем самым, лишить владельца вагона возможности получать доходы от эксплуатации еще технически пригодного вагона. Поэтому целесообразным является увеличение срока до 5 лет и проведение продления срока исключительно через КР», - отметил он.

Напомним, Министерство инфраструктуры 5 марта опубликовало очередной проект приказа об ограничении сроков эксплуатации грузовых вагонов. В документе осталась норма об ограничении срока эксплуатации для всех зерновозов в 45 лет, для полувагонов - 33 года.

Кроме того, вагоны, введенные в эксплуатацию после 31 декабря 2023 года (в предыдущей версии - 31 декабря 2022 года) Должны будут проходит оценку соответствия требованиям техрегламента безопасности подвижного состава железнодорожного транспорта. Запрещается также эксплуатировать вагон-цистерну, если она не прошла проверку в соответствии с порядком проверки цистерн для перевозки опасных грузов.

Напомним, в октябре прошлого года Мининфраструктуры предложил ограничить сроки эксплуатации наиболее распространенных в Украине вагонов - универсальных полувагонов и зерновозов.