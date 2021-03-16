В своем блоге политолог Руслан Бортник назвал планы по национализации «Мотор Сичи» попыткой найти соломоново решение, а также рассказал, что эта ситуация намного сложнее, чем кажется на первый взгляд.

«На этой неделе было заседание СНБО. Оно развивалось, в принципе, в рамках этой же стратегии, но «бабаха» не получилось. Мне кажется, что вообще заседание СНБО, как и форумУкраина-2030 эти форумы себя в значительной мере исчерпывают информационно, они вызывают все меньше и меньше внимания и эксклюзива», - считает Бортник.

Между тем, он отметил, что на заседании СНБОподнимались также интересные вопросы. Прежде всего, наверное,этовопрос, который касается национализации «Мотор Сичи». Об этих планах заявлено, что «Мотор Сич» будет национализирована.

«Мне кажется, что это такое соломоново решение между тем, чтоб отдать эту компанию китайским инвесторам или ликвидировать эту компанию, передать в управление западным партнерам», - говорит Бортник.

По его мнению, с одной стороны,эта попытка понятна,а с другой- она чревата продолжением международных исков в отношении национализации к украинскомугосударству, которое берет на себя ответственность в международных судах. Китайские инвесторыужеподали исков на несколько миллиардов и будут продолжать бороться в международных судах, так как шансы выиграть у них довольно хорошие.

«Сама же история«Мотор Сичи» очень сложная: там есть и семейный конфликт, и политический конфликт, и элементы недобросовестной экономической конкуренции. Там ситуация намного сложнее, нежели она кажется на первый взгляд», - заявил политолог.

Подытоживая, Бортник отметил, что решение касательно национализации должны будут принять суды или правительство и именно на них ляжет потом вопрос защиты этого решения.

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