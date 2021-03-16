«Вагнергейт» - спецоперация наших заокеанских партнеров, которые должны были бы вычислить «крота» в ближайшем окружении президента? В этом разбирались в программе «Политика наизнанку» эксперт, сопредседатель ГИ «Правое дело» Дмитрий Снегирев и политолог Руслан Бизяев.

«Я верю только в одну версию, что это разборки внутри спецслужб», - считает Бизяев. Он озвучил три известных ему версии, «в каждой из которых торчит«шило»из мешка».

«Первая. Сложилось впечатление, что это была перетасовка Путина и Лукашенко. Откуда появились антилукашенковскиймайдан и «спасение» Лукашенко летом 2020? Можно сделать вывод: это правая рука Путина боролась с левой рукой Путина. Отсюда следовали слабые санкции Евросоюза, странные истории с оппозиционерами, с переговорами Мишустина и Путина с Лукашенко», - делает вывод он.

«Второй сюжет. Многие из западных спецслужб так до конца и не понимают, с кем здесь они имеют дело. Это чужие, свои, средние – этокто?! Третий сюжет – этовнутренняя борьба внутри нашей правоохранительной системы. Кто имеет больший вес и больший доступ к телу. Если мы поймем всю сложность совокупности этих ситуаций, мы поймем, почему это дело развивается неравномерно, по синусоиде. Причем очень много людей в этом деле заинтересованы персонально», - констатирует эксперт.

Дмитрий Снегирев уточняет: «На момент, когда надо нажать на болевую точку – возникаетинформационный повод. То Bellingcat, то другой вопрос, то снятие охраны с господина Бурбы».

«Да! Только состоялся этот момент – наследующий день выступил Дмитрий Ильич (Гордон – Ред.)», - акцентирует Бизяев.

А Дмитрий Снегирев уточняет: «Выступая как огнетушитель этой ситуации».

Недавно Politeka.net сообщала, что либералы предлагают Украине рецепты, которые не работают ни в одной стране, - Загородний.

Ранее, как сообщает Politeka, этот эксперт прокомментировал отказ Международного валютного фонда предоставить Украине очередной кредит.

В то же время У наших политиков какая-то есть дикая надежда, что США будут за них делать их работу, - Якубин.