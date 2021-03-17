Россия всегда вела колонизаторскую политику по отношению к Крымскому полуострову. Об этом в эфире программы «Романенко. Беседы» заявил украинский дипломат Александр Левченко, который рассказал, как аннексия повлияла на жизнь крымчан и о том, как РФ замещает население полуострова.

«Вы знаете, что, они готовили референдум две недели во время того, когда контролировали ситуацию уже всеми войсками, и решение о проведении референдума проходило в закрытом помещении Верховной Рады, где их было всего 30 депутатов, 30 из 100. То есть не было кворума. Но тем не менее, вот такое действие, которое привело к тому, что сегодня крымчане среднем живут уже хуже, чем в 2014 году в марте», - рассказал Левченко.

Он отметил, что, в частности, их покупательная способность денежная стала ниже по сравнению с 2014 годом и это может быть неочевидно только из-за того, что ситуация в Украине тоже очень сложная. Дипломат уверен, что, если б жители Крыма знали, что при псевдоприсоединении к РФ они станут жить хуже, даже пророссийские кластеры задумались бы.

«Ну и второй вопрос — это вопрос воды. Он наперед не продумывался, но, наверное, план «Новороссии» и должен был компенсировать вопрос воды. То есть создание второго пророссийского государства на территории Украины, которое якобы было бы независимым, и оттуда водичка шла бы на Крымский полуостров и вопрос был бы закрыт», - считает Левченко.

Дипломат говорит, что сейчас с водой в Крыму очень сложная ситуация и сами крымчане живут не комфортно. Тем более, за время оккупации туда завели еще пол миллиона человек, то есть количество людей, которым нужна вода увеличилось за счет силового блока.

Затрагивая тему демографической ситуации в Крыму, Левченко отметил, что национальный состав полуострова постоянно менялся еще с 18 века, в частности с процентное соотношение крымских татар с другими жителями, процент которых в 1783 году составлял 97%. Он отмечает, в Крыму было организовано огромное количество русских дивизий, около миллиона, и движение СС было около 250 тысяч в то время, как у крымских татар не было ни одного подразделения.

«Депортация - это первое, с чего начали российская империя. Убрала православных греков, которые жили там 2,5 тысяч лет, армян, которые жили там 1000 лет. Первые депортации при Екатерине ІІ, потом депортация крымских татар, за крымскими татарами опять пошли местные, потом генуэзцы, итальянцы, опять же, с греками обошлись также. И все это до сегодняшнего момента. Мы опять видим замещение населения Крыма — это опасная политика, фактически колонизаторская по отношению к полуострову», - заявил Левченко.

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