Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль самоустранился от обязательств перед инвесторами в зеленую энергетику, которые изложены в меморандуме, поскольку ежемесячно правительство идет на еще большие нарушения графика выплат долгов

Об этом сообщил председатель правления Украинской ветроэнергетической ассоциации Андрей Конеченков, напомнив, что правительство перераспределяет целевые средства зеленой энергетики на коррупционные направления в «Энергоатоме».

«Из-за нарушения договоренностей, если они снова перечислят средства на «Энергоатом», то снова меморандум будет нарушен. Как они будут решать эти вопросы, никто не знает. Выпуск облигаций внутреннего государственного займа сегодня тоже задерживается», - сказал Конеченков.

Он отметил, что три ассоциации зеленой энергетики-УВЭА, украинско-Европейское энергетическое агентство и Украинская ассоциация по возобновляемым источникам энергии обратились к президенту В. Зеленскому и всем правительственным чиновникам, которые имеют к этому отношение, начиная от премьер-министра, министра энергетики и заканчивая НЭК Укрэнерго, «гарантированным покупателем» и т.д., относительно выполнения своих обязательств, которые были предусмотрены при подписании меморандума.

Конеченков добавил, что сейчас государство выплатило лишь 15% долгов инвесторам в зеленую энергетику хотя должно было бы выплатить уже 55%, а это должно было бы быть 12 миллиардов гривен.

"Сейчас мы видим невыполнение тех обязательств, которые взяло на себя правительство перед инвесторами в зеленую энергетику», - подчеркнул Конеченков.

Напомним, 10 марта представители иностранных инвесторов написали письмо Зеленского с требованием вмешаться в критическое игнорирование властями условий меморандума о возобновляемой энергетики, поскольку Кабинет министров нарушает график выплаты долгов за произведенную в 2020 году зеленую электроэнергию.

По мнению президента Американской торговой палаты в Украине Андрея Гундера, Зеленский подставил инвесторов в возобновляемую энергетику своими призывами в Давосе в 2020 году, когда сказал, что государство обеспечит стабильный инвестклимат всем иностранным инвесторам, которые будут вкладывать средства в Украину.

Как сообщалось, Европейский парламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Инвесторы ожидали, что государство выполнит свои обязательства и своевременно погасит 40% "старого" долга (9 млрд грн) до конца 2020 года, однако этого не произошло.

По состоянию на 15 марта выплачено лишь 3 миллиарда гривен "старого" долга. Кроме того, инвесторы не видят никаких решений Кабмина по выплате других долгов в объеме 13,4 млрд грн в течение этого года.

Представитель Еврокомиссии в Украине Торстен Велерт указывает, что Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный 2020 меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.