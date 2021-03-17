Нужно ли Украине стремиться в Евросоюз – и как к этому стремлению относится сам Евросоюз? Должна ли Украина стать Европой – или она уже и так давно Европа?

Эти вопросы в программе «Романенко. Беседы» рассматривает медиа-эксперт, политолог, бывший первый заместитель руководителя Национальной телерадиокомпании Украины Александр Харебин.

«Ранее Украина считалась другом России, теперь – врагом России. Но, быть может, Украина – это Новая Русь? С этим кейсом что делать? Каков тут интерес Америки или Европы? Что делать со славянством? Является ли славянская Украина частью Европы? Мы любим говорить о том, что Анна Французская была украинкой – но в первую очередь она является «киевско-русской». Мы так сильно хотим стать частью Европы, что забыли: мы давно часть Европы», - говорит гость программы.

По его словам, Украина просит, чтобы Европа взяла её к себе – а просителей нигде не любят. Порошенко, Зеленский и другие политики рассказывают о великой международной поддержке Украины, устремлённой в Европейский союз. На самом деле, уже лет десять назад можно было говорить: мы стремимся вступить в то, что, возможно, к моменту нашего вступления уже перестанет существовать.

«Украине нужно определиться, идёт ли она в Европу как славянская страна – или взаимодействует с англосаксонским миром? Во втором случае мы являемся форпостом этого мира, фронтиром – тут можно выстраивать разные политологические обозначения», - считает Александр Харебин.

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