Україна по динаміці захворювання коронавірусом може опинитися в ситуації, подібній Індії

Політичний експерт Олександр Хаберин дав інтерв'ю Politeka online, де зазначив, що в Україні хворих набагато більше, ніж на поточний момент озвучено. (Щоб переглянути відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Я по іншому відповім. Я впевнений, що кількість хворих в Україні, на порядок вище, ніж зараз озвучено. З однієї простої причини, відсутність тестів, які тільки зараз починають в мінімальних кількостях з'являтися в лікарнях. А також не обстеження за попередні три місяці людей, які вмирали або хворіли з симптомами схожими з коронавірусом дозволяє стверджувати, що Україна виявилася не готова, не змогла спрогнозувати наслідки і не обстежила", - сказав Харебін.

Фахівець додав, що в Україні ставляться до українців, як в СРСР:

"тобто ставлення до людського життя таке, як було у Радянського Союзу у Другій Світовій Війні: матері ще народять, так і тут", - додав політичний радник.

Експерт зазначив, що Україна може бути другою Індією. Там люди не хворіють, так як у них сильний імунітет з-за антисанітарних умов.

"Україна по динаміці може опинитися в ситуації Індії, де півтора мільярда населення, а хворих мало. Хоча, як ми знаємо, Індія живе в антисанітарних умовах і це є для них нормою життя. Тобто їх імунітет настільки великий, що вони можуть і не помітити цю хворобу", уклав Хаберин.

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