Суд вынес оправдательный приговор по делу бывшего нардепа Сергея Пашинского

Васильковский горрайонный суд Киевской области вынес соответствующий вердикт в четверг, 18 марта. Об этом сообщается на странице суда в Фейсбук.

В то же время, адвокаты экс-депутата отметили, что прокуратура все еще может подать апелляцию на это решение.

В октябре 2019 года нардеп 5-8 созывов Пашинский был приговорен к содержанию под стражей после стрельбы в человека. Впрочем, в декабре его выпустили из СИЗО и поместили под круглосуточный домашний арест.

Экс-нардепа обвиняли в том, что 31 декабря 2016 года он прострелил из пистолета ногу Вячеславу Химикусу, с которым у него разгорелся конфликт из-за замечания на дороге. Тогда Пашинский и его супруга на машине чуть не врезались в микроавтобус, якобы стоявший в темноте без включенных габаритов.

У Пашинского разгорелся конфликт с водителем. По признанию самого нардепа, он сделал предупредительный выстрел в воздух, а якобы нетрезвый мужчина ударил его бутылкой по голове. В то же время, пострадавший утверждал, что был вынужден защищаться, ведь Пашинский направил пистолет ему прямо в грудь и выстрелил. Эту версию позже подтвердила и экспертиза.

В марте этого года потерпевший отозвал свой иск к Пашинскому. Он сообщил, что получил компенсацию и отказывается от претензий к бывшему нардепу.

Напомним, Пашинский выскочил из СИЗО, гремит скандал: "Зима пришла, выпускать надо".

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