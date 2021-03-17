В ефірі програми «Конституційна кухня» Геннадія Друзенка генерал ЗСУ Сергій Кривонос розповів, чому українська Конституція за 7 років війни не стала одним із тих символів, за які ми боремося та пояснив, як вона сприймається сучасним українським суспільством.

Зокрема, мова йшла про те, що в умовах військового конфлікту ми захищаємо територію, прапор,державність, але ніхто за історію війни не використав наратив, що ми захищаємо конституцію, на відміну, наприклад, від Америки,де саме Конституція стала одним із найосновніших символів державності, за який американська армія несе свою службу.

«Тому що у них цей символ віри написаний роками і кров’ю їхнього народу, і не малою кров’ю. Ми ж отримали незалежність практично абсолютно спокійно, так склалося. Тому нема сприйняття цінності тих цінностей, які ми повинні мати. І та ж сама Конституція в більшості сприймається не як те що ми очікували, а те, що дали народу, не пояснюючи цінності для чого це потрібно», - вважає Кривонос.

Він каже, що якщо запитати у будь-якого пересічного громадянина, що таке конституція, то кожен другий не зможе дати відповідь на це питання. В цьому, на його думку, і є біда: ми не цінуєм те, що надбали.

«Так, це надбання кров’ю наших попередників, але, з урахуванням 70 років СРСР, нам в більшості радянська система стерла сприйняття нас, як нації і сприйняття нас як безпосередньо державників. Це робилось роками», - заявляє Кривонос.

Він зазначив, що, наприклад, у Львові це сприйняття значно більше, адже туди радянська армія прийшла в 1939 і в 1944 повернулась. Між тим, у Львові ще живі ті люди які пам’ятають 1941 рік і розстріли українців у в’язниці на Лонцького. Умовно кажучи, ще не висохла ця кров, тож і усвідомлення себе як українців більш глибоке.

Раніше Politeka повідомляла, щоКривонос розповів про ставлення держави до військових: «Хто захищає, той має безпосередньо і право голосу, а у нас навпаки».

Нагадаємо, Стецьків заявив, що Конституція 1996 року була результатом компромісу.