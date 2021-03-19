О чём говорит скандал с «вагнеровцами», какие выводы можно из него извлечь?
Своё мнение по этому поводу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» высказывает политолог, правозащитник, блогер, основатель молодежной общественной организации «Центр прикладной политики «CТРАТАГЕМА»» Михаил Чаплыга.
«Мы понимаем, что, к сожалению, в силу того, что власть в Украине не субъектна, у нас всё отдано на откуп внешним силам», - говорит он.
Он считает, что идёт большая игра США и Великобритании против России. Впрочем, по его мнению, это нормальный процесс, который продолжается уже много лет, и будет продолжаться ещё столько же.
Ранее, как сообщает Politeka, он прокомментировал ситуацию с рынком земли в Украине.
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Также Чаплыга объяснил, какую угрозу представляет наша страна для окружающих.