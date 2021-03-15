Политолог Михаил Чаплыга нашел в истории Древнего Рима поучительную ситуацию с продажей земли, а также сравнил нынешнее состояние дел на рынке земли Украины с событиями тех веков

Как сообщает Politeka, об этом он рассказал в своем блоге «Чаплыга. Без вопросов».

«Вскоре землю сделают товаром, хотя земля принадлежит не только нам, но и нерожденным поколениям», - говорит эксперт. По его мнению, пересказав одну ситуацию, которая произошла в Древнем Риме, можно описать современный рынок земли в Украине. Следовательно, Михаил Чаплыга начинает рассказ.

События происходят во времена Римской республики и касаются сложной и несправедливой ситуации с землевладением. Так, возвращаясь с войны, Гракх увидел большие безлюдные участки земли. «Чем больше площадь и чем меньше на земле граждан, но больше рабов - тем выше прибыль, но прибыль единиц», - описывает он. Не будучи в состоянии конкурировать, малые землевладельцы отдавали земли богатым, а сами переходили в класс римского люмпена.

«Сила войска в земледельцах, пока их много - ничего не страшно Риму: ни бунт, ни полки захватчиков», - заключил другой герой, Тиберий. Чаплыга продолжает рассказывать о постепенном запустении, когда свободных земледельцев совсем не стало, вместо них работала дешевая рабочая сила - рабы, невольники, которых привезли издалека.

Тиберия выдвинули в народные трибуны, чтобы изменить эту ситуацию: разделить землю между населением поровну. Хотя его кандидатура натолкнулась на сопротивление тех, кого подкупили, он все равно победил.

Но на этом история не заканчивается, это - лишь одна ее поучительная часть. «Далее каждый сам может прочитать о том, как братья Гракхи осуществили земельную реформу, какие там были плюсы-минусы, какие ошибки и как за это убили Тиберия», - обращает внимание Чаплыга.

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