Украинский журналист Юрий Бутусов заявил, что Офис президента продолжает попытки повлиять на выход фильма о «вагнеровцах» от Netflix, BBC и Bellingcat. Сначала представители ОП якобы обещали дать интервью, а потом «дали заднюю» и начали созваниваться с британским правительством и спецслужбами для того, чтобы те повлияли на журналистов-расследователей.

Политический эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в программе «Что дальше» на канале «Знай24» рассказал, способно ли британское правительство и спецслужбы «по звонку» остановить работу над фильмом.

«Даже если любая спецслужба имеет отношение, даже если такое допустить теоретически, к каким-то иным организациям… Крайне маловероятно, что они будут каким-то образом афишировать это, открывать это и показывать это. Они могут использовать это в своих личных интересах, но никогда они не покажут, что они на кого-то влияют. Будут ссылаться всегда только на свободу слова», - говорит эксперт.

Он отметил, что в Великобритании свобода слова на очень высоком уровне.

«Если кто-то из Офиса президента делал так, как это описывает господин Бутусов – обращался в Ми-6 или обращался к британскому правительству – то это либо из очень великой наивности, либо по незнанию, неопытности и непониманию, каким структурам вы адресуете свои какие-то претензии. Ответ, я думаю, что был приблизительно такой: «Мы не имеем никакого отношения к организации Bellingcat, это независимое журналистское фактически агентство, объединение журналистов-расследователей, это ваши проблемы и решайте их, пожалуйста, сами самостоятельно», - сказал Мусиенко.

Эксперт не понимает, почему Офис президента сначала пообещал дать комментарий для фильма, а потом передумал.

«Если бы точка зрения власти – Офиса президента – была представлена в этом фильме для баланса тех же мнений, оно было бы только на пользу, мне кажется. А почему отказываться… Это выглядит как минимум странно. Игнорировать уже этот фильм и сказать, что его не будет, что все это только фейки, мне кажется, недальновидно. Он уже, скорее всего, будет. По крайней мере свою позицию высказать, мне кажется, это было бы правильно», - резюмировал он.

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