Литва добивается введения международных санкций в отношении Белорусской АЭС и ее контрагентов, среди которых могут оказаться украинские компании-импортеры, в частности «Интерпайп» Виктора Пинчука.

Об этом сообщил посол Литвы в Украине Пятрас Вайтекунас.

«Я не только очень надеюсь (на введение санкций – прим.), но я знаю, что Литва очень много работает в этом направлении. Будет ли результат – я надеюсь, что будет», - сообщил он в эфире телеканала «Украина24».

Он отметил, что цивилизованные страны не должны покупать ядерную энергию с электростанции в Островце, поскольку эта станция небезопасна.

«Мы не должны поднимать ядерную электрическую энергию из Беларуси, из Островецкой ядерной станции, потому что эта станция не безопасна. И главное – не пропускать эту электроэнергию в Европу. Нужно просто бойкотировать и блокировать это», - отметил он.

Напомним, 19 марта президент Литвы Гитанас Науседа во время выступления в Верховной Раде призвал Украину прекратить импорт электроэнергии из Белорусской АЭС.

Накануне, 18 марта о необходимости ограничения импорта заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал и.о. министра энергетики Юрий Витренко.

Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первых два месяца, расходы на импорт превысили 900 млн грн.

Основным импортером из Беларуси выступает компания «Днепросталь-Энерго» олигарха Виктора Пинчука.