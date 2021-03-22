Литва добивается введения международных санкций в отношении Белорусской АЭС и ее контрагентов, среди которых могут оказаться украинские компании-импортеры, в частности «Интерпайп» Виктора Пинчука.
Об этом сообщил посол Литвы в Украине Пятрас Вайтекунас.
«Я не только очень надеюсь (на введение санкций – прим.), но я знаю, что Литва очень много работает в этом направлении. Будет ли результат – я надеюсь, что будет», - сообщил он в эфире телеканала «Украина24».
Он отметил, что цивилизованные страны не должны покупать ядерную энергию с электростанции в Островце, поскольку эта станция небезопасна.
«Мы не должны поднимать ядерную электрическую энергию из Беларуси, из Островецкой ядерной станции, потому что эта станция не безопасна. И главное – не пропускать эту электроэнергию в Европу. Нужно просто бойкотировать и блокировать это», - отметил он.
Молодая жена Комарова из "Мир наизнанку" понежилась среди цветов: "Олег Винник аж целую песню написал по этому поводу"
Грустный Данилко не сдержал эмоций перед приставучей Осадчей: "Катя, я стесняюсь. Давай не будем..."
Стареющая Пугачева поразила восковым лицом и странной позой: "Уже ложишься и думаешь..."
Сколько зарабатывает, где живет и на чем ездит Комаров из "Мир наизнанку": все о главном путешественнике страны
Редкое фото мужа и сына Кравец из "Квартал 95" вызвало ажиотаж: "Папа и маленькая Леночка!"
Напомним, 19 марта президент Литвы Гитанас Науседа во время выступления в Верховной Раде призвал Украину прекратить импорт электроэнергии из Белорусской АЭС.
Накануне, 18 марта о необходимости ограничения импорта заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал и.о. министра энергетики Юрий Витренко.
Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первых два месяца, расходы на импорт превысили 900 млн грн.
Основным импортером из Беларуси выступает компания «Днепросталь-Энерго» олигарха Виктора Пинчука.