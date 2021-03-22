В программе «Романенко. Беседы» Гарри Табах, капитан первого ранга ВМС США, рассказал, почему Российской Федерации выгоден 46-й президент США, Джо Байден.

Сравнивая деятельность двух последних президентов США, Дональда Трампа и Джо Байдена, эксперт останавливается на следующих различиях. Если Трамп предоставлял Украине серьезную военную поддержку, оружие и денежные выплаты суммой в 306 миллионов долларов, то Байден их вдвое уменьшил, а оружия и вообще не давал. Табах также напоминает, что Трамп за свое президентство разорвал все соглашения с Российской Федерацией. Зато Байден, по его мнению, приходит России на помощь в этом плане.

«Ваш сосед начинает вставать с колен», - говорит Гарри Табах о России. В частности, он вспоминает, что Трамп ранее ввел санкции на «Северный поток», но сейчас, при новом президенте США, этот проект восстанавливается. Не случайным он считает и оживление на Донбассе, и вхождение США в СНВ, мол, это экономит России значительные суммы средств.

«Россия за этот год восстановит все потерянное финансовое, что она потеряла за 4 года при Трампе», - заключает Табах.

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