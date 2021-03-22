Цена на нефть поднялась, потому что президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден закрыл нефтепровод “Кистоун” между США и Канадой и открыл “Северный поток” в Европе.

Об этом сказал капитан первого ранга ВМС США в отставке Гарри Табах в эфире программы “Романенко Беседы”.

“Цена на нефть поднялась, потому что Байден закрыл наш Северный поток и открыл ваш Северный поток. Закрыл наш “Кистоун” в Канаду. Запретил нам добывать нефть в Соединенных Штатах, то, что было при Трампе - добыча нефти и газа, сланцевого газа”, - сказал Гарри Табах.

Он отметил, что Байден ввел санкции против России и на следующий день российский рынок прыгнул вверх, и рубль растет, а американский рынок падает.

“Просто потому что этот президент, или другой президент, просто потому что был Гитлер или Кайзер, просто потому что был Сталин или Горбачев - разницы никакой нет. Нет, это не зависит от одного человека. Это зависит от того, какие решения этот человек принимает. Трамп принимал вот эти решения, и эти решения были выгодны и Америке, и Украине, и Израилю, кстати”, - добавил Табах.

По его словам, Барак Обама и Джо Байден принимали решения, которые не выгодны США и Украине, а выгодны России и Северной Корее.

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