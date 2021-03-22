Украинский политолог, историк Кость Бондаренко в программе Руслана Бизяева «Культ личности» рассказал, почему Юлия Тимошенко забрала электорат Виктора Ющенко.

«Фактически Тимошенко показала лучший результат именно за счет разочарования в Ющенко. Когда вот этот постмайданный электорат разочаровался в Ющенко после подписания Универсала, когда они поняли, что Ющенко больше не боец, они все обратились именно к Тимошенко», - говорит эксперт.

Он объяснил, почему не состоялся новый союз Тимошенко и Ющенко.

«Тимошенко понимала, что Ющенко уже отработанный материал фактически в этом отношении. Ющенко бы минусовал в их союзе. Если бы она пошла на союз с Ющенко – вдвоем они показали бы значительно худший результат, чем по отдельности», - утверждает Бондаренко.

По его словам, Запад разочаровался в Ющенко и его людях, и не требовал новой коалиции.

«Запад не давил на новую «оранжевую» коалицию. Более того, что Запад был абсолютно разочарован в Ющенко в то время и в этих людях, которые пришли к власти вместе с Ющенко. Они понимали, что требовать от Ющенко какой-то новой коалиции в принципе себе дороже. Запад присматривался к новой действительности», - рассказал историк.

Также он отметил, что Виктор Янукович и «Партия Регионов» в то время не были такими антиподами Запада.

«Это была социал-демократическая платформа. Более того, там четко было прописано цели: НАТО, Евросоюз и прочее. То, от чего потом уже в 2008 году «Партия Регионов» начала постепенно отказываться», - подчеркнул политолог.

Ранее Politeka сообщала, что Бондаренко рассказал о компромиссе между Ющенко и Януковичем.

Напомним, Бондаренко заявил, что с 2005 года президент Украины лишился абсолютной власти.