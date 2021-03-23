В программе «Конституційна кухня» Архимандрит, доктор философских наук, профессор Стокгольмской школы теологии Кирилл Говорун рассказал об аспектах политических культур и конституций со стороны теологии
«Американская Конституция выросла из культуры реформации, где есть солоскриптура и Библия, а все остальное абсолютно не имеет значения. Это – текстуалистичная политическая культура и в центре этой культуры Конституция. В православных странах, как наша, библейский текст не большую роль играет. У нас возможно тоже самое, если мы сакрализируем наши политические институты. Это значит, что у нас будет сакрализация определенных ритуалов, но это будет полная делегитимизация», - отметил Говорун.
По мнению эксперта, сакрализация Конституции в Украине не приведет к такому эффекту как в Америке. И если «взять» все лучшее из разных конституций и «слепить» в одну – в Украине это не сработает.
«В Америке возникло явление, которое назвали «Гражданской религией». Этот термин придумал Жан-Жак Руссо, хотя до этого он еще в античности использовался. Затем в Америке целый ряд социологов этот термин идентифицировала. В Украине гражданская религия уже создается, новосозданная ПЦУ является носителем гражданской религии. Я считаю, что это неправильный путь, потому что в Украине гражданская религия работать не будет», - подчеркнул Говорун.
Гражданская религия – совокупность религиозных ценностей, символов, обрядов и понятий, которые обеспечивают национальную или политическое единство. Это религия, объединяющая общество, независимо от вероисповедания на основе общих символов, ритуалов и идей, которые принимаются большинством граждан страны как священные, которые преподносят граждан над обыденностью и объединяют нацию в единое целое. Отличительной чертой гражданской религии является ее связь с государственной властью. Государство использует религию и символы для осуществления своих политических целей.
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Напомним, Politeka распространяла мнение Шимальського об «отстающих» странах: «Болеют хронически, они не в состоянии подняться и не поднимутся никогда».