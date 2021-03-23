В программе «Конституційна кухня» Архимандрит, доктор философских наук, профессор Стокгольмской школы теологии Кирилл Говорун рассказал об аспектах политических культур и конституций со стороны теологии

«Американская Конституция выросла из культуры реформации, где есть солоскриптура и Библия, а все остальное абсолютно не имеет значения. Это – текстуалистичная политическая культура и в центре этой культуры Конституция. В православных странах, как наша, библейский текст не большую роль играет. У нас возможно тоже самое, если мы сакрализируем наши политические институты. Это значит, что у нас будет сакрализация определенных ритуалов, но это будет полная делегитимизация», - отметил Говорун.

По мнению эксперта, сакрализация Конституции в Украине не приведет к такому эффекту как в Америке. И если «взять» все лучшее из разных конституций и «слепить» в одну – в Украине это не сработает.