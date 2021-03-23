В своем блоге политолог Руслан Бортник рассказал о причинах расследования голосования за Харьковские соглашения и рассказал, кто на самом деле виноват в размещении российского флота на территории украинского Крыма.

«Это попытка разыграть патриотическую карту, сказать: «Смотрите команда Зеленского более патриотична, нежели Петр Порошенко, хотя он рядится к топу патриота», - заявил Бортник.

Кроме этого, политолог называет это попыткой «прошерстить» и привлечь к ответственности состав того правительства Януковича 2010 года, где много фигур, которые потенциально еще играют определенную роль в политической системе, и на их плечах пытаются сделать какой-то пиар.

«Но я хочу всем напомнить, что в 2010 году Украина не подписывала соглашения с Россией о размещении флота на территории Крыма. Харьковские соглашения — это соглашения о продлении пребывания Черноморского флота РФ в Крыму», - говорит Бортник.

Он объяснил, что о пребывании российского флота на территории украинского полуострова договорилось в 1997 году второе правительство Лазаренко во времена Кучмы. Именно оно подписывало соглашения о разделе Черноморского флота, и именно оно предоставило право флоту РФ находиться на территории Крыма.

«Если говорить о политической и информационной вине, то это вопрос 1997 года, а не 2010. Но я не думаю, что за Кучму или за Головатого (заместитель главы КСУ, который голосовал за Соглашения в 1997 году, - ред.) кто-то сегодня возьмется. Это маловероятно. Само дело отыгрывает информационную роль атаки для оппонентов», - заявил Бортник.

Кроме этого, по мнению политолога, расследование разогревает тему Крыма и Крымской платформы. Именно через эти дела прокладывается информационная дорога и актуализируется эта проблематика, чтобы люди потом радовались, когда будут приниматься очередные политические решения в отношении Крымской платформы.

Ранее Знай.ua сообщал, что Бортник назвал три причины поднятие вопроса «Харьковских соглашений».

Напомним, Левченко заявил, что сегодня крымчане среднем живут уже хуже, чем в 2014 году в марте.