Политолог Руслан Бортник в своем видеоблоге прокомментировал решение СНБО вести расследование по поводу подписания «Харьковских соглашений» и высказал свое мнение, почему они до сих пор не отменены и как будут использованы против бывшего президента Украины Петра Порошенко.

Как сообщает Politeka, эксперт напоминает, что согласно постановлению СНБО расследование подписания «Харьковских соглашений» будет проходить по статье о государственной измене. Так, 236 депутатов, которые весной 2010 года проголосовали за ратификацию, подпадают под 111 статью Уголовного кодекса Украины.

Подписанное соглашение позволило размещаться российскому флоту на украинских территориях до 2042 года. Тем не менее, Российская Федерация, отмечает Бортник, уже отменила «Харьковские соглашения», а Украина - нет. «Логика заключается в том, что по этим соглашениям Украина делает вид, что Россия признает украинский статус Крыма, ведь Россия договаривается с Украиной о размещении своего флота в украинском Севастополе», - называет он причину действительности соглашения.

Список тех, кто голосовал за ратификацию и, соответственно, сейчас подпадает под расследование, очень неоднозначный, считает Бортник. С одной стороны, представители «Партии Регионов» и КПУ в этом списке вполне ожидаемые, с другой - неожиданными является глава Конституционного суда Сергей Головатый, губернатор Одесской области Греневецкий, экссобственник «Прямого» Макеенко и другие.

Как бы там ни было, ситуация со списками обвинения не такая простая. «Привлечь к ответственности депутатов за это голосование невозможно даже в рамках нашей политической системы», - объясняет Бортник, ссылаясь на соответствующую статью в Конституции Украины. Но ничто не запрещает использовать их в политической борьбе. Так, политолог рассказывает об особом «привете», который Данилов адресовал Литвину на брифинге по результатам заседания СНБО.

Бортник считает, что поднятие вопроса «Харьковских соглашений» может иметь три причины. Во-первых, удар по репутации бывшего президента Украины Петра Порошенко за его активную поддержку договора в прошлом. «Попытка разыграть патриотическую карту, показать насколько мы патриоты: даже предыдущая власть этого вопроса не поднимала, а вот мы поднимаем», - называет он вторую причину. И, в-третьих, «Харьковские соглашения» касаются прежде всего Крыма, поэтому, их обсуждение подогревает интерес и к этому делу, которое в скором будущем будет развиваться с новой силой.

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