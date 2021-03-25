Есть ли способы закончить войну с Россией победой Украины и каковы вообще перспективы развития событий на Донбассе?
Футуролог Алексей Толкачев ответил на эти вопросы в программе «Что дальше» на канале «Знай24».
По его мнению, рано говорить о победе Украины на поле боя, рано думать о возвращении захваченных территорий государства. Но Толкачев предлагает двигаться в другом направлении.
«Прежде, чем возвращать территорию, мы должны выиграть информационную, психологическую и мировоззренческую войну с Россией», - говорит он. Прежде всего речь идет о деморализации самих россиян: распространить среди них уныние и нежелание вообще продолжать войну, а факт вооруженной агрессии России превратить в аргумент против правления ее президента. В таком случае империя будет ликвидирована.
«Необходимо создать такие геополитические условия, при которых Россия уйдет сама», - утверждает он. Это, мол, и должно быть целью. В таком случае, убежден Толкачев, Россия закончит войну на Донбассе первой.
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Попутно футуролог делится своими впечатлениями от ситуации, которая сложилась вокруг Гиркина: его изгнание из Славянска и возвращение в Донецк. Он отмечает, что разница между масштабом боевых действий в Славянске и в Донецке колоссальная.
Напоминаем, Толкачев рассказал об украинских инновации в сфере беспилотных летательных аппаратов.
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