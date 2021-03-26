Импорт электроэнергии ослабляет промышленность и делает Украину зависимой от воли политического руководства России

Об этом заявил народный депутат от «слуг народа» Алексей Устенко.

«Моя позиция, как народного депутата, что это недопустимо. Невозможно закупать электроэнергию в стране-агрессора. Потому что фактически, если даже мы где-то ее получаем дешевле, или на каких-то лучших условиях, то мы подсадим нашу промышленность на иглу той зависимости, которая затем будет от РФ», - заявил нардеп в эфире телеканала «Украина24».

По его словам, в Украине достаточно собственных генерирующих постужностей, которые позволяют экспортировать ток, а не закупать его в России и Беларуси.

«Мы должны запретить любой импорт электроэнергии. У нас достаточно количества и атомных блоков, у нас достаточно генерирующих возможностей », - подчеркнул нардеп.

Напомним, 18 марта Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на обращение депутата Бондаря поддержал идею ограничения импорта тока из России и Беларуси и дал соответствующее поручение правительству. Впоследствии Министерство энергетики пообещало прекратить импорт.

Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано более 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.

Поставки осуществляются как напрямую из России, так и в обход через Беларусь. Основным импортером тока из Беларуси стала компания «Днепросталь-Энерго» Виктора Пинчука.