Импорт электроэнергии ослабляет промышленность и делает Украину зависимой от воли политического руководства России
Об этом заявил народный депутат от «слуг народа» Алексей Устенко.
«Моя позиция, как народного депутата, что это недопустимо. Невозможно закупать электроэнергию в стране-агрессора. Потому что фактически, если даже мы где-то ее получаем дешевле, или на каких-то лучших условиях, то мы подсадим нашу промышленность на иглу той зависимости, которая затем будет от РФ», - заявил нардеп в эфире телеканала «Украина24».
По его словам, в Украине достаточно собственных генерирующих постужностей, которые позволяют экспортировать ток, а не закупать его в России и Беларуси.
«Мы должны запретить любой импорт электроэнергии. У нас достаточно количества и атомных блоков, у нас достаточно генерирующих возможностей », - подчеркнул нардеп.
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Напомним, 18 марта Президент Украины Владимир Зеленский в ответ на обращение депутата Бондаря поддержал идею ограничения импорта тока из России и Беларуси и дал соответствующее поручение правительству. Впоследствии Министерство энергетики пообещало прекратить импорт.
Украина возобновила импорт российской электроэнергии с января 2021 года. За первые два месяца было импортировано более 600 млн кВт часов на сумму 900 млн грн.
Поставки осуществляются как напрямую из России, так и в обход через Беларусь. Основным импортером тока из Беларуси стала компания «Днепросталь-Энерго» Виктора Пинчука.