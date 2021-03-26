Мусор в коллекторах - это отдельная бесконечная боль. С одной стороны, вода смывает туда весь мусор со своего пути, а с другой стороны, еще и люди постоянно что-то бросают под решеткой. Эксперты из разных сфер постоянно говорят о системной неготовность столичной инфраструктуры к чрезвычайным погодным явлениям. Об этом заявил инженер и урбанист Дмитрий Макагон в программе in Kyiv на Youtube.

Ведущая задала вопрос инженеру Дмитрию Макагону, как часто и добросовестно коммунальщики чистят коллекторы и ливнеприемники?

«Их действительно плохо чистят и вообще у нас не только канализацию плохо обслуживают, а также мостовые сооружения так, что арматуру видно. Понимаете, на обслуживании инженерной инфраструктуры пиара не сделаешь. Ну почистил канализацию, никто этого не увидит. Наши чиновники больше любят строить что-то новенькое, потому что тогда можно перерезать ленточку и помпезно с оркестром что-то открыть», - ответил инженер, урбанист.

Ведущая отметила, что в местах стихийной торговли, например, при малейшем дожде образуется болото из-за мусора в ливневых колодцах.

«В принципе после того, как у нас что-то затопит, происходит волшебный пендель, который заставляет коммунальщиков работать, чтобы такого больше не повторялось и люди не делали мемчики с мэром, как он копается во всем этом», - сказал урбанист.

Ведущая задала вопрос о дождевых садах, если сравнивать их со строительством новой канализации, может быть выгодным для города: построить новую ливневую канализацию или зеленые островки, которые будут впитывать эту воду?

«Это очень трудный вопрос в плане выгоды, потому что в принципе дождевой сад не справится со всей водой и все равно потребует ливневой канализации, он частично воду задерживает, но не всю», - ответил Макагон.

Ведущая поинтересовалась, что легче всего сделать в Киеве, чтобы улучшить ситуацию, чтобы затапливало реже, меньше и не при каждой грозе?

«Я бы хотел ввести такую ​​норму, если строят дом например 25 этажей, то обязательно с зеленой кровлей. То есть, если ты хочешь получить много метров с определенного участка - сделай что-то хорошее, сделай зеленую кровлю. Если кто-то строит 5-этажку мы понимаем, что все эти зеленые крыши и кровли достаточно дорогие и не везде их рационально делать, потому что у нас все же есть еще и проблема с жильем. У людей не слишком качественные жилищные условия и их нужно улучшать, это то, что касается застройки. И конечно прочистка и обслуживание инженерных сетей», - резюмировал Макагон.

Напомним, Politeka сообщала со слов Степанца, что поток собирается и нарастает как снежный ком, а потом ему не хватает места и он начинает фонтанировать на поверхность.