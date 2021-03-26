Версия о том, что СБУ сводит счеты с НАБУ за счет дел против бывшего народного депутата Семена Семенченко и Евгения Шевченко, который известный широкой публике как «внештатный агент НАБУ» и фигурант ряда уголовных дел о коррупционных схемах, связанных с "Укроборонпромом", не выдерживает никакой критики. Так в программе «Политика наизнанку» заявил сопредседатель ГИ «Правое дело» Дмитрий Снегирев, а также объяснил, что послужило причиной реакции на них СБУ.
Речь идет о задержании участников так называемой частной военной компании, которую возглавляли екснардеп Верховной Рады Семен Семенченко, более известный как Константин Гришин, и соответственно агент НАБУ Евгений Шевченко.
«Эта новость, безусловно, привлекла внимание как СМИ, так и рядовых украинцев. Здесь несколько аспектов, на которых я хотел бы сосредоточиться. Первое: в информационном пространстве появилось сообщение о том, что СБУ были задержаны и господин Семенченко, и господин Шевченко. Эту информацию понес ряд блогеров, что опять-таки показывает, скажем, согласованный характер так называемых лидеров общественных мнений. То есть спускают «темник», и те так называемые лидеры мнений начинают нести одну и ту же ахинею», - рассказал Снегирев.
Он отметил, что в данном случае СБУ мгновенно среагировали на подобные сентенции и заявила о том, что ни Семенченко, ни Шевченко не задержаны - им выдвинуто подозрения. Их подозревают по нескольким статьям, причем инкриминируют им от оружия, которое завозилоось из районов боевых действий, до, соответственно, поставки товаров двойного назначения с территории России на предприятие Укроборонпром и продажа их по завышенным ценам.
«Я напомню, в свое время Шевченко фигурировал именно в скандале связанном со Свинарчуками, который более известен как Свинарчук-гейт. Именно этот скандал взорвался как раз накануне президентских выборов и, по мнению большинства экспертов, не позволил президенту Порошенко избраться на второй срок», - говорит Снегирев.
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Ранее Politeka сообщала, что Снегирев считает, что есть категория людей в ОРДЛО, которые отвечают за снятие наличных в украинских банковских учреждениях.
Напомним, Левченко рассказал об опасности информационной войны России против Украины.