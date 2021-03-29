31 марта у 2500 бюджетных учреждений по всей Украине заканчивается срок действия договора с поставщиком «последней надежды» ГП «Укринтерэнерго». Это станет причиной отключения света у них уже с 1 апреля, поскольку бюджетные учреждения не заключили своевременно договор с другим поставщиком электроэнергии. Решить проблему может Кабмин через внесение изменений в ковидное законодательство. Об этом рассказал Александр Визир, председатель Общественного Союза «Умные электросети Украины».

Александр Визир, председатель Общественного Союза «Умные электросети Украины» рассказал, что с 1 апреля без света останутся 2500 бюджетных организаций, не имеющих договора с поставщиком электроэнергии. Причина-не своевременное проведение ими тендерных процедур. Среди таких организаций школы, детские сады, ОМС, отделение полиции, территориальные подразделения органов прокуратуры, а также огромное количество больниц и воинских частей.

«Понятно, что вина за не проведение закупок целиком и полностью лежит на руководителях таких организаций, но пострадают от прекращения электропотребления больные больниц и наши военнослужащие», - сказал Визир.

Визир подчеркивает, что решать ситуацию точечно уже поздно, ведь даже при желании бюджетники не успеют заключить договор с поставщиком за 5 дней.

"Чтобы решить проблему сейчас и избежать отключения необходимо волевое решение Кабинета Министров относительно внесения изменений в ковидные постановления, что позволит отсрочить отключение таких потребителей. Сейчас призываю Кабинет Министров Украины до 01.04 внести соответствующие изменения в свои акты и не допустить еще одну рукотворную кризисную ситуацию и рынка электрической энергии», - пишет Александр Визир.

Вместе с тем, системное решение проблемы Визир усматривает в надлежащем контроле органов управления бюджетных учреждений за их деятельностью - соблюдением закона "О рынке электроэнергии", своевременном оформлении договоров с поставщиком и оператором системы распределения и оплату за электроэнергию.

Причина, почему большое количество бюджетных учреждений перешло к поставщику "последней надежды" - изменение законодательства. С 1 января 2021 года бюджетные организации, были клиентами поставщиков универсальной услуги, должны были найти себе новых поставщиков на свободном рынке. Но они не провели своевременно публичных закупок. Из-за этого они стали клиентами поставщика «последней надежды», с которым, согласно законодательству, можно сотрудничать лишь 3 месяца. Этот срок истекает уже 1 апреля.