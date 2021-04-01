Проект закона № 4167 «О предотвращении, уменьшении и контроле загрязнения, возникающего в результате промышленной деятельности» не может быть принят в текущей редакции, ведь его нормы приведут к закрытию всех коксохимических предприятий и сокращению производства стали и чугуна

Как следствие, около 200 тысяч украинцев останутся без работы, а в крупных промышленных городах (Мариуполь, Запорожье, Кривой Рог) значительно возрастет социальная напряженность. Именно поэтому проект должен быть доработан с учетом украинских реалий. Об этом говорится в открытом письме к премьер-министру Денису Шмыгалю от украинского научно-промышленной ассоциации (УНПА) «Укркокс».

Как сказано в письме, большинство коксохимических батарей, которые построены в Украине, не исчерпали даже половину нормативного срока своей работы. Однако выполнить новые требования по выбросам, предусмотренных законопроектом №4167, и радикально уменьшить количество выбросов на этих батареях физически невозможно в силу технических особенностей.

«Эти батареи - агрегаты стоимостью 400-450 млн долларов. Достижения нормативов выбросов, заложенных в законе, возможно только при условии строительства новых коксовых батарей. А остановка батарей парализует всю коксохимической отрасли Украины», - объясняют в Ассоциации.

Там отмечают: обеспечить импорт более чем 5 млн тонн кокса в год невозможно. Таким образом, остановка коксохимической отрасли повлечет за собой сокращение производства в смежных отраслях, добычи коксующегося угля, резкое сокращение рабочих мест в горно-металлургическом комплексе (150-200 тысяч рабочих мест), и повышение социальной напряженности в градообразующих регионах (Мариуполь, Запорожье, Кривой рог, Каменское).

«Законопроект №4167 не может быть поддержан в текущей редакции. Необходимо учесть техническую способность нашего государства и установить реальные сроки поэтапного внедрения европейских норм выбросов загрязняющих веществ. Мы предлагаем провести широкую дискуссию с бизнесом, промышленными ассоциациями, научными учреждениями, чтобы оценить объемы инвестиций для достижения предприятиями новых экологических стандартов. Поспешность в принятии проекту приведет к необратимым разрушительным последствиям», - предупредили в Ассоциации «Укркокс».

Напомним, ранее Европейская Бизнес Ассоциация (ЕБА) призвала Верховную Раду доработать законопроект №4167, поскольку на реализацию законопроекта необходимо минимум $ 10 млрд. Кроме того, право разрешительного органа (Минприроды) самостоятельно приостанавливать или аннулировать интегрированный разрешение без решения суда создает благоприятные предпосылки для коррупции.

В свою очередь президент Союза химиков Алексей Голубов заявил, что принятие законопроекта о снижении промышленных выбросов в предложенном правительством виде убьет промышленность, поскольку предприятия не имеют миллиардов на екомодернизацию, им нужна поддержка государства.