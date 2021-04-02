Законопроект об экоконтроле (3091) содержит драконовские нормы в отношении бизнеса и не будет способствовать улучшению экологической ситуации

Об этом заявил народный депутат Муса Магомедов.



«Про этот законопроект можно сказать, что он, во-первых, драконовский. Второе – он дает такие полномочия экополиции, которых, по-моему, нет ни у каких других надзирающих органов. Основное отличие этого законопроекта от европейских заключается в том, что вместо стимулирующей роли у него только надзирательная и карательная», - сказал Магомедов.



В качестве примера он привел норму законопроекта, согласно которой экоинспектор в любое время суток может прийти на предприятие с проверкой и, если его не пустят, предприятию грозят штрафные санкции. При этом могут быть вопросы к качеству проведения такой проверки.



«В 3 часа ночи замдиректора завода по экологии не должен быть на заводе. Начальник лаборатории не должен быть на работе. Откуда мы будем знать, насколько качественно тот же экоинспектор провел свою оценку, если нет людей, которые в данный момент отвечают за этот процесс? Экологи должны приходить на завод всегда, не должно быть никаких проблем. Но это должно быть согласовано, понятно, и соответствовать процедурам», - подчеркнул Магомедов.



По мнению депутата, законопроект должен быть доработан, чтобы он действительно стимулировал предприятия проводить экомодернизацию.



«Закон нацелен не на развитие экологии и тем более не на развитие экономики, а только на передачу таких фискальных полномочий, которые позволят обдирать промышленность, а не думать о том, как заставить ее работать на экологию и на экономику», - отметил Магомедов.



Нардеп высказав уверенность, что государство должно найти способы помочь предприятиям с модернизацией, как это происходило в Европе, ведь украинская промышленность не обладает такой финансовой базой, как европейская.



«Чтобы мы по дороге к европейским нормам не пришли без промышленности вообще, однозначно нужна поддержка государства. В Европе, чтобы дойти до целей по декарбонизации, тратят триллионы евро. Украинской промышленности нужно минимум 10 миллиардов. Где их взять? Только через изменения законодательной базы, которая позволит часть экологического налога направлять именно на эти цели», - уверен Магомедов.



Ранее гендиректор УНПА "Укркокс" Анатолий Старовойт заявил, что принятие законопроекта об экологическом контроле (№3091) может привести к срыву технологических процессов на металлургических предприятиях и увеличению выбросов заводами.



В то же время президент объединения "Укрметаллургпром" Александр Каленков отметил, что Госэкоинспекция не должна стать коррупционным монстром, подчеркнув, что законопроекты о предоставлении ей дополнительных прав нужно отправить на доработку.