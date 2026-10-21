Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 22 по 28 жовтня обіцяє чотири дощових дні та максимум удень +17°, який синоптики фіксують уже в четвер, 22 жовтня.

Затяжні дощі вже накривали Одещину тижнем раніше, а наступного тижня, з 22 по 28 жовтня, погода в регіоні знову буде нестабільною: синоптики прогнозують одразу чотири дощових дні на тлі помірно теплого для цієї пори повітря.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, вдень температура протягом тижня триматиметься в межах +15°…+17°, а вночі повітря охолоджуватиметься до +12°…+16°.

У четвер, 22 жовтня, в Одеській області очікується малохмарно, вдень повітря прогріється до +17°, вночі похолодає до +15°. Синоптики не виключають опадів.

У п’ятницю, 23 жовтня, хмарність зросте з проясненнями, денна температура утримається на позначці +17°, нічна — +16°. Цього дня також можливі опади.

У суботу, 24 жовтня, хмарність стане мінливою, опадів не прогнозують. Стовпчики термометрів вдень покажуть +16°, а вночі залишаться на тій самій позначці — +16°.

У неділю, 25 жовтня, небо вкриють хмари з проясненнями, опадів не очікується. Це буде найпрохолодніший день тижня: вдень +15°, вночі +14°.

У понеділок, 26 жовтня, хмарно з проясненнями, і синоптики знову прогнозують опади. Повітря вдень прогріється до +16°, вночі опуститься до +14°.

У вівторок, 27 жовтня, хмарність буде мінливою, можливі опади. Вдень очікується +16°, а вночі стовпчики термометрів опустяться вже до +13°.

У середу, 28 жовтня, хмарність також мінлива, але без опадів. Денна температура залишиться на позначці +16°, нічна опуститься до +12° — найхолодніша ніч тижня.

Отже, найтепліше в Одеській області буде на початку тижня, у четвер і п’ятницю, коли вдень повітря прогріється до +17°. Найпрохолодніше вдень синоптики очікують у неділю, 25 жовтня, — +15°. Перепад денних температур за тиждень невеликий і становить лише 2°, однак ночі поступово холоднішають — від +16° на початку тижня до +12° наприкінці. Опади ймовірні чотири дні: у четвер, п’ятницю, понеділок та вівторок.

У дні з можливими опадами варто мати при собі парасольку та закласти більше часу на дорогу, адже мокра дорога вимагає обережності за кермом. А оскільки ночі в кінці тижня стають помітно прохолоднішими, синоптики радять одягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

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