Чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину за 2020 год составил 868,2 млн долларов, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов.
Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ).
Таким образом, отток ПИИ из Украины наблюдается впервые с 2015 года, когда он составил - 458 млн долларов. После этого наблюдался приток ПИИ: 2016 году - 3,810 млрд долларов, 2017 году - 3,692 млрд долларов, 2018 году - 4,455 млрд долларов, 2019 году - 5,860 млрд долларов.
Как сообщалось, по мнению народного депутата Людмилы Буймистер, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль накапливает долги перед инвесторами в возобновляемую энергетику страны и поэтому государство стало токсичным для инвесторов. В связи с этим они не имеют никакой мотивации сотрудничать с властью, считает депутат.
Напомним, Европарламент обеспокоен невыполнением Кабмином Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.
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Согласно условиям меморандума, подписанного между Кабмином и инвесторами, на 1 апреля 2021 года государство должно сократить «старую» задолженность перед «зелеными» электростанциями до 12,4 млрд, то есть выплатить 45% долга.
Однако задолженность перед предприятиями возобновляемой энергетики сооставляет еще 17,8 млрд грн. Уровень расчетов государства по выплате долгов 2020 года составляет 20%.
Представитель Еврокомиссии в Украине Торстен Велерт указывает, что Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный в 2020-м меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.
По результатам опросов, которые организовала экспертная организация DiXi Group, более 80% украинцев заинтересованы в уменьшении вредных выбросов в окружающую среду и поддерживают развитие "зеленой" энергетики в Украине.