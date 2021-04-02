О планах мирного урегулирования на Донбассе идут разговоры уже не первый год. Но есть ли у кого-то работающая версия такого плана? И возможна ли она сейчас, когда Германия и Франция начали договариваться с Россией об Украине без её участия?

Ситуацию в программе Дмитрия Снегирёва «Политика наизнанку» комментирует политический обозреватель, бизнесмен и блогер Руслан Бизяев.

«План – это когда мы все собрались, что-то согласовали и подписали. Если три человека о чём-то договорились без четвёртого, то его это ни к чему не обязывает. Пусть они о чём угодно договариваются между собой. Европа говорит о безальтернативности Минских соглашений, но давайте вспомним события 2014 года. Когда началась война на Донбассе, именно Европа была одним из модераторов Минских соглашений. Они считают, что это их дело», - говорит Бизяев.

Точнее, по его мнению, инициатива принадлежала непосредственно Ангеле Меркель. Теперь Европа не может просто так взять и похоронить эти соглашения – оппозиция на выборах этого не простит. Но и выполнить их невозможно. Что делать?

«Теперь Минские соглашения пробуют разбить по кластерам: гуманитарному, экономическому и так далее. Но Россия спрашивает: а политическая часть? Ведь она подписывала эти соглашения именно ради неё. А выполнить эти требования никакой украинский президент не сможет», - подчёркивает гость программы.

Ранее, как сообщает Politeka, Руслан Бизяев напомнил об истории оккупации Нормандских островов.

Также он рассказал о судьбе интернированных иностранцев в Британии времён войны.