О планах мирного урегулирования на Донбассе идут разговоры уже не первый год. Но есть ли у кого-то работающая версия такого плана? И возможна ли она сейчас, когда Германия и Франция начали договариваться с Россией об Украине без её участия?
Ситуацию в программе Дмитрия Снегирёва «Политика наизнанку» комментирует политический обозреватель, бизнесмен и блогер Руслан Бизяев.
«План – это когда мы все собрались, что-то согласовали и подписали. Если три человека о чём-то договорились без четвёртого, то его это ни к чему не обязывает. Пусть они о чём угодно договариваются между собой. Европа говорит о безальтернативности Минских соглашений, но давайте вспомним события 2014 года. Когда началась война на Донбассе, именно Европа была одним из модераторов Минских соглашений. Они считают, что это их дело», - говорит Бизяев.
Точнее, по его мнению, инициатива принадлежала непосредственно Ангеле Меркель. Теперь Европа не может просто так взять и похоронить эти соглашения – оппозиция на выборах этого не простит. Но и выполнить их невозможно. Что делать?
«Теперь Минские соглашения пробуют разбить по кластерам: гуманитарному, экономическому и так далее. Но Россия спрашивает: а политическая часть? Ведь она подписывала эти соглашения именно ради неё. А выполнить эти требования никакой украинский президент не сможет», - подчёркивает гость программы.
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Ранее, как сообщает Politeka, Руслан Бизяев напомнил об истории оккупации Нормандских островов.
Также он рассказал о судьбе интернированных иностранцев в Британии времён войны.