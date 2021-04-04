Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль не выполнил множество условий меморандума с производителями зеленой энергии в Украине, чем создает проблемы для евроинтеграции государства, сообщает Украинская ассоциация возобновляемой энергетики

Как отмечают в Ассоциации, по состоянию на апрель 2021 года текущие расчеты не осуществляются в полном объеме, а обязательства по погашению задолженности 2020 г. не выполнены даже на половину.

"Должны констатировать, что положения Меморандума правительством Украины не выполняются, что фактически привело к остановке развития отрасли возобновляемой энергетики в Украине. К сожалению, мы наблюдаем только декларативные заявления правительства на международном уровне о присоединении Украины к Green Deal, создание собственного Зеленого курса, декарбонизацию экономики, привлекательные условия для инвестиций в страну, и тому подобное», - сказали в УАВЕ.

«В реальности мы видим обманутых инвесторов, неспособность или нежелание властей побороть коррупцию в энергетике и решить глубинные проблемы рынка, политическое давление на отрасль ВИЭ и лоббирование привилегий для промышленных олигархических групп», - подчеркивают в ассоциации.

Они напомнили, что по условиям меморандума, производители ВИЭ должны были получить оплату 40% задолженности или 8,96 млрд грн в 4 квартале 2020 г. Остальные 60% задолженности должна быть уплачена равными частями в течение 2021 г. по 15% или 3,36 млрд грн ежеквартально. Таким образом, по состоянию на 31 марта производители ВИЭ должны были получить 12,32 млрд грн или 55% задолженности.

«В 1 квартале 2021г. Производители получили 4,63 млрд грн. Таким образом, фактический уровень погашения задолженности перед производителями ВИЭ составляет 37,6% от обещанного», - уточнили в УАВЕ, подчеркнув, что даже эти средства получили не все инвесторы.

По их информации, ГП «Гарантированный покупатель» не признает долги перед теми производителями ВИЭ, которые обратились в суд о взыскании задолженности, пени и штрафов в соответствии с имеющимися Договорами. Кроме того, по состоянию на 1 апреля 2021 г. уровень расчетов ни за один из месяцев текущего года не достиг 100%.

Также правительство не выполняет никаких действий для запуска зеленых аукционов в Украине и не стимулирует создание маневровых мощностей для энергосистемы Украины.

Напомним, по информации НБУ, на фоне кризиса в отрасли зеленой энергетики чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину за 2020 год составил 868,2 млн долларов, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,860 млрд долларов. Отток ПИИ зафиксирован впервые с 2015 года.

Как сообщалось, по результатам опросов, которые организовала экспертная организация DiXi Group, более 80% украинцев заинтересованы в уменьшении вредных выбросов в окружающую среду и поддерживают развитие зеленой энергетики в Украине.

Европарламент обеспокоен невыполнением Кабмином

Дениса Шмыгаля обязательств по погашению задолженности перед производителями электроэнергии из возобновляемых источников энергии.

Представитель Еврокомиссии в Украине Торстен Велерт указывает, что Кабмин должен выплатить долги предприятиям возобновляемой энергетики, как того требует подписанный в 2020-м меморандум, а также максимально приблизить момент запуска "зеленых" аукционов в Украине для дальнейшего снижения стоимости электроэнергии из возобновляемых источников.