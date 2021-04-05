Сейчас идет борьба между Китаем и США за орбиту влияния Европы. На днях Европа ввела санкции относительно ряда Китайских округов, на что Китай ввел ответные санкции. Все это похоже на начало борьбы США и Китая за Европу. Об этом рассказал китаевед Дмитрий Ефремов в программе «Романенко беседы» на Youtube.

«Санкции вводились Европой как раз к визиту Энтони Блинкена (Госсекретарь США, - ред.), который приехал 24 марта и это было сигналом, что сейчас европейцы занимают более проамериканскую позицию. Но это внешняя политика, потому что с одной стороны европейцы пожимают руку США, а с другой стороны развивают торговлю с Китаем», - рассказал китаевед.

Ефремов сказал, что в конце декабря было подписано всеобъемлющее соглашение с Китаем. По сути, Китай сделал своего рода приманку для Европы, открыв более широко им двери и доступ на свои рынки.

«Китай всегда использовал инструмент привлекательности своего гигантского рынка, как инструмент пролонгации экономических интересов в политическую сферу. Таким образом давая либо не давая доступ к своему внутреннему рынку, Китай улучшал сотрудничество с нужными ему странами», - сказал китаевед.

Ефремов рассказал, что на санкции Европы Китаю есть всегда чем ответить взамен, то есть ввести ответные санкции. Поэтому Европа не спешит вводить серьезные санкции, а действия предпринятые сейчас носят более декоративный характер.

«Европейцы всегда хотели получить доступ на китайский рынок, который довольно ограничен и закрыт. Когда европейские компании приходили в Китай их принудительно заставляли создавать совместные предприятия с местными китайскими корпорациями. Идея заключалась в том, чтобы европейцы со своими технологиями, приходя в Китай, оставляли технологии, когда бизнес распадался», - резюмировал китаевед.

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