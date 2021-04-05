Перед лицом каких задач оказался Владимир Зеленский, когда возглавил украинское государство? И возможно ли решить эти задачи?
Своим мнением по этому поводу в программе «Что дальше?» на канале «Знай 24» делится политтехнолог Сергей Гайдай.
«Перед Зеленским оказался больной организм нашего государства, причём болезнь – рак в последней стадии. В чём суть рака? В организме всегда есть дефектные клетки, но здесь в силу обстоятельств он перестал избавляться от них. И они создают опухоли и метастазы. Эти клетки смертельны тем, что они съедают ресурсы, предназначенные для других органов. Так и в Украине, например, судебное сословие полностью съело судебную систему. Её уже давно нет», - рассказывает Гайдай.
По его словам, её место занял класс людей, которые за большие деньги принимают решения, называемые судебными – но правосудия как такового нет. Все прекрасно знают: если не оплатить решение, то шансов на справедливость немного. Поэтому судебными органами пользуются те, у кого больше денег или власти.
«Эту систему и нужно демонтировать, потому что она – раковая опухоль. Зеленский должен быть хирургом, который вырежет опухоль из государственного организма. Но браться за перемены нужно смело, радикально, и применяя политическую волю», - считает политтехнолог.
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