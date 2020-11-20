Неможливо поставити олівець на заточений кінець, щоб він стояв стійко.

Неможливо зусиллям волі перестати вдихати кисень і видихати вуглекислий газ.

Є ще безліч явищ, які, як би ми не бажали, залишаються недоступними. До таких апріорі неможливим ситуацій відноситься і існування успішної країни, якщо її влада з скудомислення або злого умислу послідовно руйнує найважливіші державні інституції.

Дивіться, що діється з державними монополістами.

"Енергоатом" у критичному стані, збиток за цей рік понад 4 млрд гривень. Структура має багатомільярдні борги перед постачальниками, не має коштів запускати в роботу нові блоки, при цьому ціна на електроенергію зросла на 40%. Враження, що Кабмін банкрутить "Енергоатом" цілеспрямовано, щоб її викупили в приватну власність задешево.

За розрахунками Мінфіну, збитки "Нафтогазу" в цьому році складуть 4,2 млрд гривень, а в майбутньому будуть рости в рази! За останній час ціна на газ зросла на 205%, тільки в цьому місяці подорожчання становить 34,7%. Що характерно, власний видобуток дешевого українського газу падає.

Ще гірша ситуація з іншим держмонополістом - "Укрзалізницею". За оцінкою її нового керівника, збитки в 2020 році складуть 12-14 млрд гривень.

Наведені приклади, на жаль, є типовими. Звичайно, можна міркувати про вплив епідемії, кон'юнктуру світових ринків, зростання цін на дрова в цукрі і аномальна кількість плям на сонці. Але бездарного, а в ряді випадку, і свідомо неефективного управління це не виправдає.

Влада з президентом-шоуменом на чолі прагне не до пошуку ефективних управлінських рішень та їх скрупульозної реалізації, не до довірчого діалогу з суспільством, тими ж ФОПами, а до поверхневої імітації з гуморком — і рішень, і діалогу. І найстрашніше, що Володимир Зеленський вважає такий підхід правильним і успішним!

У нас є такий Ігор Уманський, який двічі скандально звільнився: спочатку з керівництва Мінфіну через незгоду з кояться ще з часів Петра Порошенка багатомільярдними махінаціями, а потім з офісу президента, куди пішов припинити ці махінації, але виявилося, що вони нікого особливо і не турбують. Так от, за оцінками Уманського, тіньові схеми, що існують в податковій, митниці, «Укравтодорі», портовому господарстві відводять з бюджету України суми, порівнянні з тими кредитами, які нам дають зовнішні партнери, обкладаючи їх купою кабальних політичних вимог (наприклад, президент змушений зберігати главою НАБУ катастрофічно неефективного Артема Ситника).

Тіньовики не просто не бояться президента з його душеспасительными відосиками, вони перестали звертати на нього уваги, як на репродуктор, у якого заїв вимикач.

Точно також мери великих міст, а в недалекому майбутньому і місцеві ради будуть відмахуватися того, що центр забажає в якомусь видосике, розпорядженні, постанові або законі.

Високопоставлені чиновники в особистих розмовах називають президента принизливими прізвиськами, такого не було навіть при Вікторі Ющенку.

У розпалі відомчі війни. Кричущий приклад: Міністерство стратегічних галузей промисловості воює з підлеглим йому Укроборонпромом. Звинувачують один одного у зриві реформи і відсутності стратегічного бачення. При цьому, РНБОУ вписується за Укроборонпром проти Міністерства, фактично, проти Кабміну.

Це твориться в оборонній сфері воюючої країни! Риторичне запитання: президент Зеленський чув про цю кричущу ситуацію? Він розуміє абсолютну неприпустимість того, що відбувається?

А взяти горезвісне Міністерство у справах ветеранів! Більшість тамтешніх діячів живого ветерана в очі не бачили! Сидить триста бюрократів на багатотисячні зарплати (раніше в аналогічному Держкомітет вистачало шістдесяти!) і розписують матеріальну допомогу та інші блага, в тому числі, на " ліві, існуючі тільки на папері структури, які потім заносять відкати. Соціальна справедливість називається?

Або ось ще свіжак: нібито міністр інфраструктури Владислав Криклій перед зустріччю з делегацією Казахстану надав фальшивий (!) тест про відсутність у нього ковід-19. Що казахи негайно виявили! Школота якась та-оцінки в щоденнику підробляє ... ганьба незмивна, а їм — як з гусака.

Наші суди часто-густо, і не тільки Конституційний, спокійнісінько приймають рішення з явними ознаками політичної або матеріальної заангажованості. І впевнені у своїй безкарності.

Олігархи не те щоб затягують пояси разом з народом, навпаки, відчувають себе господарями життя. У Кривому Розі Рінат Ахметов висунув свого топ-менеджера на мера від "Слуг народу" - фактично купив підтримку президентської партії. Коли стало очевидним, що висуванець Ахметова програє чинному меру Юрію Вілкулу, то купили і Вілкула, який оголосив, що знімається з уже практично виграних виборів…

Це що, торжество демократії і законності, якої обіцяв нам Володимир Зеленський разом з «новими обличчями»? Чи це свято вседозволеності у оборзілого олігархату, якому нині можна все?!

Володимир Зеленський втратив шанси стати успішним президентом в той момент, коли погодився, що його чиновникам і депутатам треба доплачувати. Але не з прозорого публічного фонду (чому ні, якщо заслуговують?), а в конвертах. Тому що на конверти беруть з тіньових схем, а в результаті з благословення президента процвітає і розширюється дерибан країни у всіх видах — від «великого будівництва» до аграрного рекету депутатів від «Слуг» на кшталт Павла Халімона.

І навіть якщо сам Зеленський не має з цього ні копійки, схеми лягають плямою на його репутацію, вони символізують його однозначний програш у заявленій ним зопалу боротьбі за успішну Україну.

Прекрасно пам'ятаю всі етапи нашої новітньої історії, що відбувалася на моїх очах. І заявляю, що ще ніколи ми не були так близько до повного краху державності, краху самого проекту «пострадянська незалежна Україна». Навіть тоді, коли інфляція становила понад тисячу відсотків, в економіці працював тільки бартер, люди ледь виживали, а всі стадіони перетворилися на стихійні ринки. Тому що тоді були помітні політики-державники, які бачили вихід з кризи, і вони мали можливість стати владою.

Сьогодні-на жаль, не так. Якщо підбирати символ нинішньої України, то найкраще підходить Подільський міст. І не тільки тому, що він будується десятиліттями. Справа в тому, що цей міст за існуючим проектом нікуди не веде. Ні на лівому, ні на правому березі він не виходить на значущі магістралі, в силу цього не здатний вирішити існуючі транспортні проблеми Києва. На сьогодні цей символічний міст взагалі вирішує тільки одне завдання: тіньове наповнення кишень тих, хто курирує це будівництво не століття, а вже двох століть.

Що далі?

Багато фахівців впевнені, що точка неповернення пройдена, нічого не виправити і не врятувати. Особисто я вважаю, що Україна-настільки фантастична країна, що про неї ніколи не можна сказати нічого певного і остаточного. Тобто, можливо все.

Але щоб якось видертися з нинішньої ситуації, нам доведеться пройти через період найжорстокішої економічної, саме економічної диктатури. Тобто, до влади на певний час повинні не обов'язково демократичним чином прийти люди, які відповідають лише двом критеріям:

безумовне визнання суб'єктності, незалежності, неподільності, демократичності України пріоритетною цілями розвитку;

готовність і здатність вивернути навиворіт банкуючих у нас одинадцятий рік мародерів всіх мастей, щоб витягнути на світ нашу могутню тіньову економіку.

І зовсім пофіг, чи будуть ці люди усміхненими " новими обличчями» або злими пенсіонерами, наскільки добре вони володіють мовою, що про них думають в посольстві США або РФ, і який складний шлях вони пройшли в попередньому житті.

Вибачте, але вже тільки хунта, тільки хардкор. Тому що олівець не може стояти на вістрі. Тому що жити при локдауні здорового глузду неможливо, і міст з нізвідки в нікуди скоро впаде нам на голови.

Олександр Кочетков, аналітик і політтехнолог, спеціально для "Політеки"