Президент України Володимир Зеленський безповоротно втратив монобольшінство у Верховній Раді

Як повідомляє Politeka.net, про це на своїй сторінці в Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов. Він прокоментував позачергове засідання парламенту, яке відбулося 13 травня.

"Передчасно, передчасно, на кого ж ти нас покинула... Сьогодні після тривалої хвороби в українській політиці остаточно померло монобільшість "слуг народу", - заявив аналітик.

Він звернув увагу, що Володимир Зеленський приїхав до Верховної Ради і попросив у фракції проголосувати за "антиКоломойский закон". Однак прохання президента підтримали лише 200 депутатів. Закон прийняли завдяки голосам опозиційних фракцій "Голос" і "ЄС".

"І виявилося, що президент-то - голий! Народ України дав Зеленському унікальний шанс змінити країну - абсолютна довіра, щоб не було жодних скарг, що, мовляв, немає повноважень. Але замість підбору професіоналів з принципами, цінностями і репутацією, Зеленський бездарно роздав народну довіру ноунэймам, як йому здавалося", - зазначив Юрій Бутусов.

За словами журналіста, Зеленський видав квоти у партійному списку "своїм друзям і спонсорам", які їх перепродали заради особистої вигоди. Так влада знову прибрали до рук "олігархи, контрабандисти і т. д., які і стали справжніми господарями "слуг".

Юрій Бутусов зазначив, що вже через рік після обрання депутати принижують Зеленського і готові знищити рейтинг його політичної сили. І це напередодні місцевих виборів. Тепер президенту доведеться шукати коаліцію за прикладом своїх попередників.

"Слуги" стали ставитися до свого вождя як до "кульгавою качкою", вони не сумніваються, що рейтинг Зеленського буде продовжувати падати - і вони готові допомагати цього падіння. І зупинити обвал роликами в инстраграме у Зеленського не вийде - треба робити реальні реформи, треба керувати державою, а не грати роль в декораціях", - підсумував Юрій Бутусов.

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