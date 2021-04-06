Как пишет Politeka, политолог Руслан Бизяев в своем блоге рассказал о том, как скованная условиями Версальского мира Германия умудрилась к началу войны построить 57 подводных лодок.

«В феврале 1933 года, сразу же после прихода к власти Гитлер предложил Британии заключить новое военное морское соглашение. Его суть-Германия соглашается иметь флот, не превышающий 35% от британского надводного флота. Но при этом Гитлер настаивал на паритете подводных сил», - говорит Бизяев.

Он отметил, что переговоры длились весь 1934 и часть 1935 года, и наконец 18 июня 1935 года в форме обмена письмами между британским министром иностранных дел С. Хором и специальным уполномоченным А. Гитлера Й. Риббентропом договор был заключен.

«Британское правительство удовлетворило требование Гитлера о том, чтобы мощь германского флота составляла 35% в отношении к совокупной мощи Британской империи. Пропорция 35:100 должна была применяться как к общему тоннажу флота, так и к каждому классу кораблей. В отношении подводных сил Германия получала право на равенство с Британией, но обязалась не превышать 45 % от тоннажа британских подводных сил», - объяснил Бизяев.

По его словам, предусматривалось, что в случае нарушения этого предела Германия проинформирует британское правительство. Германия также брала на себя обязательство соблюдать качественные ограничения, установленные Вашингтонским договором 1922 г. и Лондонским договором 1930 г.

«Таким образом Германия получала право построить флот общим тоннажем 420 595 длинных тонн. Под постройку линкоров отводилось 184 000 тонн, на тяжёлые крейсера — 51 380, лёгкие крейсера и эсминцы не должны были превышать общего тоннажа в 119 700 тонн», - говорит политолог.

Фактически немцам дали возможность построить 5 линкоров, два авианосца, 21 крейсер и 64 эсминца. Результатом соглашения стала окончательная ликвидация всех ограничений Версальского договора. По разрешённому тоннажу флота Германия уравнивалась с Францией и Италией — державами-победителями в Первой мировой войне.

«Тем не менее, ограничить развитие военно-морских сил (кригсмарине) договор не смог. В феврале 1938 года германское правительство известило Великобританию о намерении содержать подводный флот, равный британскому, а 28 апреля 1939 года Гитлер объявил в Рейхстаге о денонсации соглашения. Заключив договор с Гитлером, Британия не поставила в известность своих союзников по Первой мировой войне Францию и Италию о желании заключить договор с Германией, тем самым согласившись в одностороннем порядке с нарушением немцами Версальского договора», - рассказал Бизяев.

Ранее Бизяев рассказал, что последний путь Чемберлена провожали гитлеровские штурмовики, одетые в униформу.

Как сообщала Politeka, Рыбчинский заявил, что первое финансирование будущей немецкой военной машины было из Советского Союза.



