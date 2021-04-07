Законопроект о снижении промышленных выбросов (4167) должен учитывать реальное состояние отечественной промышленности и предусматривать государственную поддержку для проведения экомодернизации предприятий.



Об этом заявил председатель комитета экологии и зеленой экономики Федерации работодателей Украины Павел Жила.



"В законопроекте полностью игнорируются и не учтены возможности, существующая ситуация, в которой есть сейчас наша страна. Не предусматриваются к учету ни возможности, ни наши лучшие методы и достижения национальной науки... не учтено или проигнорировано экономическое состояние нашей промышленности в целом, то есть влияние экономического кризиса.",- рассказал Жила.



Он также отметил: срок перехода на новые экологические нормативы, предложенный в законопроекте, является критически коротким-4 года. В то время как требуется десятки лет, как показал опыт европейских стран.



«По сути этот закон имплементирует нам европейскую директиву 1075, и он должен иметь соответствующие вещи, которые бы позволили плавно перейти с учетом нашего эколого-экономического баланса развития страны, плавно перейти на эти новые методы и технологии. Мы понимаем, что Европа шла к этому не один десяток лет», - пояснил Жила.



Кроме того, по словам эксперта, законопроект не предусматривает никакой поддержки экомодернизации предприятий, ни со стороны государства, ни из других источников, несмотря на то, что переоборудование требует существенных средств, которых у предприятий нет.



"То есть, каждое предприятие, каждая отрасль промышленности остается один на один, и жесткие ограничения по отношению к экологическим показателям должны решаться предприятием без каких-либо стимулов со стороны государства. Это может в свою очередь и, наверное, что приведет к закрытию промышленных предприятий», - спрогнозировал Жила.



Ранее директор GMK Center Станислав Зинченко отметил, что для проведения экомодернизации промышленности необходимы инвестиции, финансовые стимулы и помощь от государства, а не увеличение налогового давления на предприятия.



В то же время экс-премьер, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей Анатолий Кинах заявил, что принятие законопроекта о промышленных выбросах (№4167) в существующем виде нанесет удар по предприятиям и углубит промышленный кризис.