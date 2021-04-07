Письмо с просьбой предоставить Украине на ближайшем саммите в Бухаресте план относительно членства в НАТО стало бикфордовым шнуром, взорвавшим новый кризис. Верховный Совет был буквально парализован на несколько месяцев. Об этом рассказал Кость Бондаренко, украинский политолог и историк в программе украинского политолога Руслана Бизяева «Культ личности» на Youtube.

«Арсений Яценюк приходил, открывал заседание Совета и через пять минут закрывал, и так изо дня в день. После этого возник вопрос, не распустить ли парламент вторично, и Виктор Ющенко даже собирался это сделать. В 2008 году Администрация Президента всерьез рассматривала вопрос относительно возможного роспуска парламента», - рассказал политолог.

Бондаренко сказал, что тогдашнему главе Администрации Президента Виктору Балоге была поставлена четкая задача найти юридические обоснования для возможности роспуска парламента. Это не значит, что его бы распустили точно, но повесить «дамоклов меч» над парламентом для президента было очень важно.

«Именно в 2008 году начинается еще и противостояние между президентом и премьер-министром, яркое и публичное. Причем войну с премьер-министром начал Виктор Ющенко, если мы поднимем хронологию, то первый шаг сделан со стороны президента и его администрации, которая достаточно ревниво относилась к Юлии Тимошенко», - рассказал политолог.

Ведущий высказал версию от сторонников Ющенко, что именно подковерная договоренность Тимошенко с «Партией регионов» подтолкнула к конфликту между президентом и премьер-министром Украины.

«Были ли эти подковерные договоренности? Яркие подковерные договоренности начинаются уже в 2009 году, которые как раз и стали результатом этого противостояния. Тимошенко в 2009 году и прибегла к последнему доводу, поскольку в то время в рамках действующей Конституции невозможно было решить вопрос какого-то прогресса – все блокировалось», - подытожил политолог.

Напоминаем, Politeka сообщала, что в России всегда считали, что газ – это бизнес президентов.

Также ранее Politeka писала со слов Бондаренко, как формировался парламент в 2007 году.