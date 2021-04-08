За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони, Росія проводить масове розгортання військ на кордонах з Україною. Також, за інформацією розвідки, активність російських військ була помічена і на території Республіки Білорусь.
Військовий експерт і політолог Дмитро Снєгирьов у власній програмі «Политика наизнанку» розповів про деталі щодо розгортання військ РФ на кордоні з Україною.
«За повідомленням української розвідки, а саме Головного управління розвідки Міністерства оборони, на території Республіки Білорусь і РФ зафіксоване розгортання додаткових підрозділів Збройних сил РФ, зокрема, це 144-та дивізія 20-ої армії, яка дислокується у місті Клинці Брянської області», - заявив Снєгирьов.
Ведучий підкреслив, що саме на території Білорусі, українською розвідкою було зафіксовано розгортання військових підрозділів РФ, що свідчить про можливий сценарій використання Республіки Білорусь, як плацдарму для вторгнення Росії в Україну.
«Як на мене, то якщо є розвідувальна інформація, то єдиним стримуючим стимулом є саме використання території Республіки Білорусь у перемовному форматі. Погодьтеся, для режиму Лукашенка, який знаходиться фактично у московських лещатах, конче необхідна легітимізація від країн Заходу, щоб мати якусь протидію путінській Росії, щоб остаточно не кинутися в обійми недружнього сусіда», - зазначив Снєгирьов.
Ани Лорак готовится к свадьбе, внезапные перемены уже не скрыть: "В животе у меня..."
"На первом фото не Настя?": Каменских перестали узнавать после "бегства" от Потапа
Финалист "Холостячки" Тригубенко после встречи с Мишиной признался, о чем жалеет: "Сейчас я понимаю, что..."
Вездесущая Осадчая показала детей Ирины Билык в честь особенной даты: "Похож на Кузьму, поразительно!"
Подопечная Потапа Андраде впервые рассказала, как Данилко ее напугал на "Маске": "Чуть голова не вылетела..."
По словам політолога, Лукашенко розуміє, що мінський майданчик перемовин наближує Білорусь до Заходу, що дає можливість не бути повністю підпорядкованими Росії, яка, у свою чергу, не проти захопити й білоруські території.
Нагадаємо, Politeka публікувала, що Снєгирьов спростував заяви про сценарій повномасштабного нападу Путіна на Київ.
Раніше для Politeka Снєгирьов розповів, чим повинна керуватись Україна на переговорах по Донбасу.