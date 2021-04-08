На пути Украины к нормальному и успешному государственному развитию стоит препятствие в виде ряда исторических ошибок и страхов, которые она никак не может отпустить. Журналист, политик и общественный деятель, Олесь Доний, обратил в программе Юрия Романенко «Романенко. Беседы» внимание на то, что каждое последующее руководство страной рано или поздно уподобляется к предыдущему.

Олесь Доний получил от ведущего программы вопрос о причинах уподобления преемников к предшественникам в среде власти.

Начинает свой ответ эксперт с опровержения такого утверждения, что каждая власть в Украине имеет антинародный характер. Он отмечает, что часто эта критика справедлива, но все же имеет другое подозрение. «Власть в Украине не антинародная, а чрезвычайно народная», - предполагает он. То есть каждый президент со своей командой и масса народных депутатов в своих действиях полностью соответствуют характеру общества.

То есть современные украинские ценности, объясняет Доний, - это и есть то, что оторвало государство от общеевропейского процесса уже на несколько десятилетий. Власть же со своей стороны только воплощает эти народные ценности, но в более обостренной форме.

Чтобы не быть голословным, политик объясняет, как это работает на практике. Например, простой украинец идет в городской совет по тем же причинам, что и известный политик - на пост президента. Их намерения не столько благородные, сколько корыстные. «Не для миссии, оказывается, не для какого-то подвига Геракла, а для меркантильных для большинства интересов», - говорит он.

Кроме того, часто можно увидеть, как жители определенного региона Украины постоянно ожидают особой поддержки от президента, если он выходец из того же региона. Так, кандидат из Западной Украины обязательно займется развитием этих территорий и никаких других, а из Донбасса - тех и так далее. Доний называет это соревнованием культурных полей и считает такие ценности вообще отсталыми - или избавиться от них, или отстать вместе с ними.

«Измениться, сделать работу над ошибками и понять, что мы больны, нам нужно выздороветь», - перечисляет политик необходимые действия. Попутно он предлагает воспользоваться опытом других государств, но не имперских, а тех, что так же, как и мы, долго жили в условиях отсутствия государственности. Так, например, эстонцы, словаки, словенцы - все они смогли построить собственную страну. Если сравнить ситуацию этих государств и Украины, то можно прийти к очень неутешительным выводам: Украина имеет многочисленные проблемы в сфере самосохранения, труда и внутренней агрессии. «У нас нация, которая обречена на проигрыш в конкурентной борьбе», - считает журналист.

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