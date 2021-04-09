Причины, по которым не удастся отпустить Юрия Витренко, исполняющего обязанности министра энергетики, назвал в программе «Что дальше» на канале «Знай24» Руслан Бизяев, политический обозреватель и эксперт Украинского института политики.

Эксперт убежден, что просто взять и отпустить Юрия Витренко нельзя. Это влечет за собой освобождение Дениса Шмыгаля. А последний же со своей стороны не воплотил ни одно обещание в жизнь или же выполнил из программы что-то частично или такое, что и вовсе не касается экономической стратегии. А потому и говорить о каком-то развитии не приходится.

Чтобы объяснить ситуацию, Бизяев прибегает к сравнению политики с командным спортом, победа принадлежит команде, а в проигрыше обвиняют тренера. «В данном случае тренер этой команды – то есть премьер-министр – проиграл», - считает он.

В распространении слухов об отставке Витренко и даже их реализации свою выгоду имеют те круги, которые ждут кризиса в Кабинете министров. «Кризис в Кабмине автоматически перекинется на Верховную Раду», - объясняет политолог. Кроме того, сейчас в этой среде силы набираются центробежные тенденции. Итак, существует вероятность проведения досрочных выборов в парламент.

Напоминаем, Доний рассказал, какие идеи лежат в основе экономической стратегии развития Украины.

Ранее Politeka сообщала о том, что Шмыгаль игнорирует обращения Зеленского и отказывается останавливать импорт тока из России и Беларуси.