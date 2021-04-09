Внутренняя толерантность и преодоления агрессии ведет к созданию успешной нации. Украинцы должны проанализировать свое агрессивное поведение друг к другу, чтобы усмерить агрессию и пойти по пути успешной, толерантной страны. Об этом рассказал Олесь Доний, журналист, политик, общественный деятель в программе Алексея Толкачева «БДСМ» на Youtube.

Ведущий спросил у Олеся Дония: в вашей программе «25 ступеней к общественному счастью» одна из ступенек - это усмирение внутренней агрессии, каким образом это выполнить и реально ли это сделать для всего общества?

«Это одна из тех ступенек, о которой мне говорят, что ее не надо усмирять, потому что агрессия помогает. Но концепция «25 ступеней к общественному счастью» работает только в комплексе. Нельзя выдернуть одну или две, потому что тогда вы не будете отличаться от предшественников, которые здесь работали веками и завели украинцев неизвестно куда. Нужно работать над собой по примерам успешных наций», - сказал политик.

Доний рассказал, что одно из проявлений агрессии – это убийство украинцев украинцами на бытовом уровне, выводит нашу страну на одно из первых мест в Европе по таким случаям. Также в нашей стране самое большое количество в Европе убийств на дорогах по отношению к количеству автомобилей, это тоже агрессия на дорогах с агрессивной манерой вождения и скоростью.

«Агрессия проявляется не только в скандалах и общении, а имеет очень много проявлений. Когда говорят, а как же с Россией? России надо давать отпор, но когда я говорю об усмирении собственной агрессии – это не значит, что нужно подставлять вторую щеку агрессору, здесь есть другая ступень, учись бороться за свои права и свободы. В том числе право на существование Украинского Государства, поэтому агрессору надо давать отпор», - отметил журналист.

Доний сказал, мы видим, что внутренние агрессивные противостояния дошли до того, что на последних выборах президента люди так агрессивно ссорились, что не общаются до сих пор, хотя выбор президента не является вопросом жизни и смерти. Люди не могут переступить через себя и должным образом оппонировать своему политическому оппоненту.

«Когда я говорю угомонить свою агрессию, то речь идет о единстве и силе нации. Не только о наших внутренних взаимоотношения, а о силе всего сообщества», - резюмировал политик.

Напоминаем, Politeka сообщала, что мы все по национальности, по гражданству, считаемся украинцами.

Также ранее Politeka писала, что любое государственное предприятие в Украине без коррупции никому не интересно.