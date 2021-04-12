Главная тема в украинских СМИ это возможное наступление со стороны Российской Федерации. Особенно популярными такие сообщения стали после того, как со своим заявлением в ВР выступил Руслан Хомчак.

Подробнее об этом как о русской информационной операции рассказал в своей программе «Политика наизнанку» Дмитрий Снегирев, военный эксперт, политолог и председатель ГИ «Правое дело».

«Вчера появляется информация от так называемых расследователей про накопление подразделений Вооруженных сил РФ», - говорит Снегирев. Но к этому сообщению эксперт имеет несколько вопросов.

Проблема в том, что в различных источниках определенные данные разнятся. Например, согласно одним российские войска на территории Воронежской области поставили лагерь на расстоянии 250 км, согласно другим - 150 км. То есть расстояние постоянно разное. Объясняется, что сами местные жители обнаружили присутствие войск там, где их раньше не было и быть не должно. Вот здесь чуть ли не самое интересное. Снегирев рассказывает, какие есть версии этой находки. По одной из них, люди нашли лагерь протяженностью в 4 км с бронетехникой, ища грибы.

Сам же эксперт сильно сомневается и в этой версии, и в этой информации. Это сообщение распространил и Bellingcat: бронетехника находится прямо у домов людей, а расчищали лесные участки для войска бронетранспортерами. «Но продвигается тезис относительно накопления Вооруженных сил РФ на границе с Украиной», - отмечает он и добавляет, что его сразу же активно распространяют украинские СМИ.

Политолог объясняет, что же происходит в Воронежской области на самом деле: там сейчас заканчивает формироваться 20-ая армия, а лагеря принадлежат подразделениям 9-ой бригады. Он делает вывод, что утечка информации не случайна, а вполне контролируема с российской стороны. Так они создают в украинских СМИ свое информационное поле.

Напоминаем, Стариков рассказал, какие препятствия стоят на пути Украины в НАТО.

Ранее Politeka сообщала о том, какие последствия для Украины имеет перехват планов Россией.