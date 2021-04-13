НКРЕКП во главе с Валерием Тарасюком будет делать все, чтобы сорвать интеграцию энергосистемы Украины с Европейским Союзом, чтобы олигарх Виктор Пинчук мог продолжать обогащаться на импорт тока из России и Беларуси. Об этом заявил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.

«Мы продолжаем получать импорт по одной причине, то ли потому что на этом зарабатывают, а зарабатывает один человек в этой стране – (Виктор – прим.) Пинчук ... а наш доморощенный регулятор НКРЭКУ во главе с (Валерием – прим.) Тарасюком, в ручном режиме все регулирует, и платят за это украинцы огромными долгами и коллапсом в энергетике», - отметил Ляшко в эфире телеканала «Украина24».

Он подчеркнул, что открытие импорта российского тока вернуло энергосистему Украины в сферу влияния России и «отбросило страну на 5-10 лет назад».

«Вопрос запрета российско-белорусского импорта – это даже не обсуждается, это как «отче наш», - заявил Ляшко.

Напомним, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первые 3 месяца, расходы на импорт превысили 900 млн грн.

18 марта о необходимости ограничения импорта заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал и. о. министра энергетики Юрий Витренко.

Основным импортером из Беларуси выступает компания «Днепросталь-Энерго» олигарха Виктора Пинчука.