НКРЕКП во главе с Валерием Тарасюком будет делать все, чтобы сорвать интеграцию энергосистемы Украины с Европейским Союзом, чтобы олигарх Виктор Пинчук мог продолжать обогащаться на импорт тока из России и Беларуси. Об этом заявил лидер «Радикальной партии» Олег Ляшко.
«Мы продолжаем получать импорт по одной причине, то ли потому что на этом зарабатывают, а зарабатывает один человек в этой стране – (Виктор – прим.) Пинчук ... а наш доморощенный регулятор НКРЭКУ во главе с (Валерием – прим.) Тарасюком, в ручном режиме все регулирует, и платят за это украинцы огромными долгами и коллапсом в энергетике», - отметил Ляшко в эфире телеканала «Украина24».
Он подчеркнул, что открытие импорта российского тока вернуло энергосистему Украины в сферу влияния России и «отбросило страну на 5-10 лет назад».
«Вопрос запрета российско-белорусского импорта – это даже не обсуждается, это как «отче наш», - заявил Ляшко.
Напомним, Украина возобновила импорт электрической энергии из России и Беларуси в январе-феврале 2021 года. За первые 3 месяца, расходы на импорт превысили 900 млн грн.
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18 марта о необходимости ограничения импорта заявил президент Владимир Зеленский, а на следующий день прекратить импорт пообещал и. о. министра энергетики Юрий Витренко.
Основным импортером из Беларуси выступает компания «Днепросталь-Энерго» олигарха Виктора Пинчука.