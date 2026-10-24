Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 25 по 31 жовтня обіцяє мінливу осінню погоду: максимум повітря прогріється до +16°, а мінімум опуститься до +10°. Більшість днів тижня пройде з опадами, тож синоптики радять не забувати парасольку.

синоптики вже попереджали про короткочасні дощі напередодні а новий тиждень в Одеській області знову пройде під знаком мінливої, дощової погоди з помірним похолоданням у середині тижня.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, з 25 по 31 жовтня вдень в Одеській області очікується від +10° до +16°, а вночі температура коливатиметься від +8° до +15°.

У неділю, 25 жовтня, вдень повітря прогріється до +15°, а вночі залишиться на тій самій позначці +15°. Небо буде хмарним з проясненнями, і синоптики прогнозують можливі опади.

У понеділок, 26 жовтня, стовпчики термометрів вдень підніматимуться до +16° — це найтепліший день тижня, а вночі похолодає до +14°. Хмарність очікується мінлива, можливі опади.

У вівторок, 27 жовтня, вдень утримається +15°, а вночі температура опуститься до +11°. Небо буде хмарним з проясненнями, опадів цього дня не прогнозують.

У середу, 28 жовтня, повітря прогріється лише до +10° — найхолодніший день тижня, а вночі похолодає до +9°. Хмарно з проясненнями, синоптики прогнозують можливі опади.

У четвер, 29 жовтня, вдень температура триматиметься на позначці +11°, а вночі опуститься до +10°. Небо буде хмарним, можливі опади.

У п’ятницю, 30 жовтня, вдень очікується +13°, а вночі стовпчики термометрів опустяться до +8° — найхолодніша ніч тижня. Хмарність малохмарна, можливі опади.

У суботу, 31 жовтня, повітря прогріється до +14°, а вночі похолодає до +9°. Хмарність мінлива, без опадів.

Отже, найтеплішим днем тижня стане понеділок, 26 жовтня, з температурою +16°, а найпрохолодніше буде в середу, 28 жовтня, коли повітря прогріється лише до +10°. Перепад температур за тиждень складе 6°. Опади прогнозують у неділю, понеділок, середу, четвер та п’ятницю — тобто майже весь тиждень.

Зважаючи на часті опади, синоптики радять мешканцям Одеської області брати з собою парасольку і бути обережними за кермом через можливу слизьку дорогу. А через помітне похолодання в середині тижня варто вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей.

Раніше Politeka повідомляла, одеську область очікують короткочасні дощі: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 23 по 29 жовтня.

Також Politeka повідомляла, одеську область знову накриють дощі: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 22 по 28 жовтня.

Як повідомляла Politeka, одеську область накриють затяжні дощі: синоптики дали прогноз погоди на тиждень з 21 по 27 жовтня.