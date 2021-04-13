30 марта Руслан Хомчак в Верховной Раде заявил о том, что существует угроза вторжения России. Сейчас в мире эта тема не утихает.
Политолог Руслан Бортник в своем блоге рассказал об обострении военной ситуации на Донбассе.
«Ситуация вокруг боевых действий продолжает развиваться и в не очень хорошем направлении. 11 украинских военнослужащих за последние дни погибли на Донбассе. Эта цифра сопоставима с количеством погибших украинских военнослужащих за последние 5 месяцев прошлого года», - отметил Бортник.
По словам политолога, количество обстрелов, которые фиксируют ОБСЕ, в отдельные дни вырастает в 5-6 раз. На фоне этого происходят военные маневры сторон. Крайне ужесточилась политическая риторика – больше втягиваются внешние игроки.
«Донбасс и Украина в последнюю неделю снова оказались в фокусе внимания мира: переговоры с президентом США, разговоры с немецкими и французскими ведущими политическими лицами, диалог Зеленского с НАТО и его прилет на Донбасс. Тема Донбасса сегодня в мировых медиа снова выходит на доминирующие роли», - подчеркнул Бортник.
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Как отмечает Бортник, вместе с обострением военной ситуации, Украина всё чаще начала оказываться в поле зрения западных медиа.
Напомним, Politeka распространяла заявление Бортника, что Путин, Макрон и Меркель обсуждали не Украину, а отношения с Россией
Ранее для Politeka Бортник рассказал, помогут ли США Украине в случае кризиса.