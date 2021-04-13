Украина не станет «раем для инвесторов», как обещал президент Владимир Зеленский, пока близкий к нему олигарх Игорь Коломойский рейдерскими способами уничтожает сектор зеленой энергетики.

Об этом написал экс-премьер министр Украины Алексей Гончарук в статье «Как Украина теряет инвестиционный рай» для американского издания The National Interest.

"Призыв (Зеленского-ред.) в Давосе стал как бы подтверждением той новой политики открытых дверей в отношении иностранных инвесторов, которую он анонсировал вскоре после своего избрания на Мариупольском инвестиционном форуме. Однако довольно мало из этих обещаний воплотились в жизнь", - заявил Гончарук.

Экс-премьер привел пример канадской компании TIU, которая работает в сфере возобновляемой энергетики, инвестировала в Украину более 65 млн долларов и построила 4 солнечные станции. "И стала жертвой рейдерской атаки на свои активы. Горькая ирония в том, что именно TIU Canada была среди основных спонсоров как Украинского дома в Давосе, так и Мариупольского форума, где Владимир Зеленский провозгласил новую эру в украинской политике», - подчеркнул Гончарук.

Он также напомнил, что в декабре 2019 года TIU Canada получила письмо от Никопольского завода ферросплавов, что вскоре Никопольская СЭС, которая принадлежит канадцам, будет отсоединена от подстанции, расположенной на территории завода в связи с проведением ремонтных работ.

"Однако на встрече с руководством завода выяснилось, что ремонт — всего лишь привод и подключать станцию обратно они не собираются. Все дальнейшие разговоры ферросплавщики предложили вести напрямую со своими акционерами. В марте 2020 года доступ к сети был закрыт, несмотря на то, что украинское законодательство запрещает делать это без обоюдного согласия сторон", - говорится в статье.

Гончарук отметил, что на беду канадцев, главным акционером Никопольского завода ферросплавов является Игорь Коломойский — который поддерживал Владимира Зеленского во время избирательной кампании. А сейчас против Коломойского ведется ряд расследований и действуют санкции со стороны США.

"Причина санкций — «большая коррупция» со стороны Коломойского, когда тот возглавлял Днепропетровскую ОГА в 2014-2015 годах. Отсутствие доступа к сети для солнечной станции означает одно-вынужденную остановку своей генерации мощностью в 10.5 МВт. Игорь Коломойский уже успел встретиться с главой TIU Canada и предложил последнему выкупить у него станцию по "честной цене", - сказал Гончарук.

Он отметил, что эта история с канадской компанией не уникальна, но наиболее показательна.

Как сообщалось, по информации НБУ, на фоне кризиса в отрасли зеленой энергетики чистый отток прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в Украину за 2020 год составил 868,2 млн долларов, тогда как в 2019 году чистый приток составил 5,86 млрд долларов. Отток инвестиций зафиксирован впервые с 2015 года.